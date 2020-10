THL:n tutkimus paljastaa: Koronan vasta-aineet säilyvät ainakin neljä kuukautta – "Vakavan taudin seurauksena muodostuu voimakkaampi immuunivaste"

– Tutkimus osoittaa, että hyvin suurelle osalla koronavirustartunnan saaneista muodostuu immunitettia. Varsinkin neutraalit vasta-aineet kertovat siitä, että myös suojaavaa immuniteettiä todennäköisesti on.

Vasta-aineiden seurantatutkimuksessa on mukana 39 perhettä, joista ainakin yksi oli saanut koronatartunnan, yhteensä henkilöitä oli 129.

– Tulosten perusteella voidaan sanoa, että vasta-aineet koronaviruksen sairastaneilla kestävät ainakin neljä kuukautta. Tämä on hyvä uutinen, koska maailmalla on ollut tietoja siitä, että ne eivät kestäisi niinkään kauan, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kaikki perheessä eivät sairastu

– Noin puolet oli saanut vasta-aineita, mikä tarkoittaa, että he ovat tavalla tai toisella kohdanneet viruksen niin, että elimistö on herännyt suojaamaan ihmistä, Ylilääkäri Nohynek toteaa.

– Se on mielenkiintoista, koska ajattelisi, että pienissä tiloissa oltaessa kaikki saisivat tartunnan, mutta näin ei suinkaan ole. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat erilaisia. Paljon tarvitaan vielä lisäästietoa siitä, mikä tähän vaikuttaa, Nohynek jatkaa.

Lapset sairastuvat yhtä usein

– Lapsilla tartunta on useammin oireeton tai hyvin lieväoireinen. Kun tauti on lieväoireisempi ja virusta on vähemmän, lapsilla myös tartuttavuus voi olla vähäisempää kuin aikuisilla, Melin toteaa.