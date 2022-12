Mikä on käteen ilmestyvä hyytelöinen patti? Lääkäri kertoo hyytelörakkulakasvaimen oireet

Hiirtä käyttäessäsi huomaat yllättäen pahkuran kämmenselässäsi. Koskettaessa se on kova ja pyöreä. Jos oireena on paineen tunnetta, olet saattanut kohdata ganglion.

Hyytelörakkulakasvain eli ganglio on pseudo- eli valekasvain – se siis vaikuttaa kasvaimelta, muttei oikeastaan ole sitä. Hyytelörakkulakasvain on käden kasvaimista yleisin.

– Kliinisesti ganglio on sileä, tarkkarajainen, kovahko tai kova. Se on usein mobiili, eli liikuteltavissa, eikä yleensä kiinnity ympäröiviin kudoksiin, lääketieteen tohtori ja käsikirurgi Minna Forsman kuvailee.

Pullistuu esiin kädestä

Ganglio pullistuu yleensä esiin joko jännetupesta tai nivelestä. Se sisältää geelimäistä, sitkeää eritettä, jota nivelissä ja jänteiden ympärillä normaalistikin on. Nivelissä ja jännetupen sisällä sama erite on juoksevampaa ja nesteisempää, gangliossa tiivistyneempää.

Maallikon on luonnollisesti vaikeaa arvioida, mikä käteen ilmestynyt patti on. Ilman kokemusta ja tietämystä ganglio voi olla hankala tunnistaa; sen voi sekoittaa esimerkiksi lipoomaan, joka on rasva-aineenvaihdunnan häiriön aiheuttama, rasvasta muodostunut hyvänlaatuinen kasvain.