Lapissa on onnistuttu torjumaan koronavirusta halvoilla pikatesteillä – infektioylilääkäri kertoo, miksi

Suomessa on tehty pandemian aikana jo 6,5 miljoonaa koronatestiä, joista suurin osa ollut päivän odotusajan vaativia PCR-testejä. Yhden testin hinta on ollut keskimäärin 100 euroa. Lapin sairaanhoitopiiri onnistunut epidemian torjunnassa hyvin käyttämällä noin kymmenen euron hintaisia antigeeni- eli pikatestejä, joiden tulos tulee 15 minuutissa ja testin varmuus on lähes yhtä hyvä kuin kymmenen kertaa kalliimman PCR-testin.