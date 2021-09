Koronapikatestit välttävät erään PCR-testin harmin – nyt niistä on paikoin tullut ensisijainen testausmenetelmä

Kainuu ei ole yksin pikatestien käytön kanssa. Lapissa on käytetty lähes pelkästään koronapikatestejä viime vuoden lopulta lähtien. Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broaksen mukaan pikatesteillä on ollut keskeinen rooli epidemian hallinnassa Lapissa.

Keskeinen hyöty Broaksen mukaan on se, että testitulos saadaan 15–30 minuutissa. PCR-testeissä puhutaan useista tunneista jopa tiiviisti asutulla pääkaupunkiseudulla.

Vältetään PCR:n ”pitkä häntä”

Broasin kokemus on se, että pikatestit ovat halvempia ja nopeampia, säästäen resursseja ja nopeuttaen koronan jäljitystyötä. Hän kertoo Lapissa tehtävän noin 4200–5000 pikatestiä viikossa, minkä lisäksi PCR-testejä käytetään jonkin verran tulosten varmentamisessa.

Erityinen pikatestien etu liittyy siihen, että PCR-testi voi näyttää positiivista tulosta jopa muutaman kuukausi sen jälkeen, kun henkilö on sairastanut koronan. Tämä aiheuttaa joskus hankaluuksia koronajäljityksessä.

– Antigeenitestin etu on, että ei ole tuota pitkää häntää, Broas kertoo.

Pikatestit yleisessä käytössä Euroopassa

PCR-testeillä on kuitenkin jotain etuja verrattuna pikatestiin. Sen avulla on esimerkiksi mahdollista tunnistaa erilaisia koronavirusmuunnoksia ja siten seurata eri virusvarianttien leviämistä Suomessa.

STM: Koronpikatestin käyttö arvioitava tilanteen mukaan

– PCR-testin tarkkuus ja herkkyys poikkeaa antigeenitestistä. On tärkeä huomioida se, että missä yhteydessä näitä käytetään. Mutta tämä on sairaanhoitopiireillä hyvin tiedossa ja sitä kautta näitä erilaisia ratkaisuja on tehty hyvin perustellusti, THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi samassa tilaisuudessa.