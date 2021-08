Lapin ylilääkäri kannattaa koronan pikatestejä – HUS-pomo lyttää mainosmieheksi: "Ei ole mitään järkeä"

Suomessa on käytössä terveydenhuollon ammattilaisten tekemät PCR-testit ja muun muassa Lapissa laajasti käytetyt ja ruokakaupasta kotikäyttöön ostettavat pikatestit. Siitä, kumpi on kustannustehokkaampi, on kiistelty viime päivinä HUS:in ja Lapin lääkäripomojen kesken.