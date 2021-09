Pohjanmaan rokotevastaisia kuntia johtaa nyt Sievi, jossa aiheesta pitää puhua varovasti: "Aggressiivinen hyökkäys yllätti"

Pohjanmaalla Sievi on ottanut johdon rokotevastaisten kuntien joukossa. Sievissä ensimmäisen rokotteen on saanut vasta 54,8 prosenttia, kun koko maan luku on 82,9 prosenttia. Sievissä on ihmetelty rokotevastaisuutta, joka yllätti myös seurakunnan nuorisotyöntekijän.