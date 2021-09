Näissä tapauksissa sinun pitää mennä koronatestiin – MTV Uutiset koosti kaiken uudesta koronastrategiasta

Kaikilla, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta, on yhä olla mahdollisuus lääketieteellisin perustein päästä tarvittaviin tutkimuksiin. Tavoitteena on yhä, että testiin pääsee vuorokaudessa ja että testitulos valmistuu vuorokaudessa.