YK:n rauhanturvaajia menehtyi drooni-iskussa Sudanissa.
Sudanin eteläosassa kuusi YK:n rauhanturvaajaa on saanut surmansa drooni-iskussa, kertoo YK.
Lauantaina tehdyssä iskussa haavoittui YK:n mukaan lisäksi kahdeksan rauhanturvaajaa.
Kaikki uhrit ovat bangladeshilaisia, jotka ovat palvelleet YK:n UNISFA-rauhanturvaoperaatiossa Abyein alueella Etelä-Sudanin ja Sudanin välisellä rajaseudulla.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsee iskun. Guterresin mukaan tapaus voi täyttää sotarikoksen tunnusmerkit.
Sekä Etelä-Sudan että Sudan katsovat Abyein alueen kuuluvan itseensä.YK:n rauhanturvaoperaatio UNISFA käynnistettiin vuonna 2011, jolloin Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista.
Puolisotilaalliset RSF-joukot ovat olleet sodassa Sudanin asevoimia vastaan vuoden 2023 huhtikuusta lähtien.
YK on kuvannut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Taisteluiden seurauksena on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, ja noin 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.