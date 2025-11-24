Gaza Humanitarian Foundation -järjestö kertoo jakaneensa yli 187 miljoonaa ilmaista ateriaa Gazan siviileille.
Yhdysvaltojen ja Israelin tukema Gaza Humanitarian Foundation -järjestö (GHF) ilmoitti maanantaina lopettavansa toimintansa Gazassa.
Kiistanalainen järjestö sanoi lausunnossaan jakaneensa yli 187 miljoonaa ilmaista ateriaa Gazan siviileille. YK on arvostellut yksityisen järjestön jakamia avustuksia täysin riittämättömiksi.
Lisäksi avustuspisteillä on tapahtunut paljon väkivaltaisuuksia. YK:n mukaan yli 2 000 ihmistä kuoli välikohtauksissa hakiessaan ruokaa GHF:n jakelupaikoilta, niiden läheisyydestä tai reiteiltä, kertoi CNN.
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Israelin joukkojen toiminta avustustenjakopaikoilla täytti sotarikosten tunnusmerkit.
GHF otti päävastuun Gazan avustusten jakamisesta toukokuun lopulla. Tätä ennen Israel oli estänyt humanitaarisen avun pääsyn Gazaan kuukausien ajan. YK:n mukaan Israel on käyttänyt nälkää sodankäynnin välineenä.