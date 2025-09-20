Suomen valtionjohto ei säästellyt sanojaan Venäjän tuoreimmasta ilmatilaloukkauksesta.

Presidentti Alexander Stubb kuvailee venäläishävittäjien tekemää Viron ilmatilan loukkausta räikeäksi ja sanoo sen olevan vastuuton teko Venäjältä.

Sotilasliitto Nato ja liittolaiset toimivat tilanteessa Stubbin mukaan nopeasti ja suunnitelmien mukaisesti.

Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Tapausta ei tule nähdä yksittäistapauksena, Stubb lisää. Seuraavaksi Viron pyytämissä Naton 4. artiklan neuvotteluissa käydään läpi muun muassa yhteistä tilannekuvaa.

Naton mukaan kolme Venäjän MiG-31-hävittäjäkonetta tunkeutui Viron ilmatilaan Suomenlahdella perjantaiaamuna. Venäjä on kiistänyt Viron ilmatilan loukkauksen.

Venäjän kolme MiG-hävittäjää tunkeutui eilen Viron ilmatilaan liki 12 minuutin ajaksi.Lehtikuva

Valtonen: Venäjä ei aio luopua testaamisesta

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, että Venäjä ei aio luopua Naton ja Euroopan testaamisesta. Valtonen kommentoi asiaa tänään Helsingin turvallisuuskonferenssissa.

Valtosen mukaan sotilasliitto Nato on reagoinut Venäjän viimeaikaisiin ilmatilaloukkauksiin oikein. Euroopan seuraava askel on rakentaa sen armeijat tasolle, jolla sillä on uskottava pelote Venäjää vastaan, hän sanoo.

Suomi valmiina

Venäjän hävittäjien ilmatilaloukkaus Virossa on täysin tuomittava ja holtitonta toimintaa Venäjältä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Hänen mukaansa Venäjän toiminta kasvattaa jännitteitä entisestään.

Häkkänen ei avaa Suomen hävittäjien toiminnan yksityiskohtia tapauksessa. Hänen mukaansa Suomella on nopea valmius olla mukana tämänkaltaisissa tapauksissa.

Häkkäsen mukaan Venäjällä on jo pitemmän aikaa ollut kasvava pyrkimys länsimaiden ja niiden päätöksentekokyvyn, yhtenäisyyden ja suorituskykyjen testaamiseen.

Virta: Venäjä terroristivaltio

Myös oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta otti kantaa Venäjän tekoon tänään aamulla puhuessaan Vihreiden puoluevaltuustossa Kotkassa.

Virta korosti horjumattoman Ukrainan tuen merkitystä viitaten Venäjään "terroristivaltiona".

– Eilen suomalaiset hävittäjät ovat olleet mukana vastaamassa terroristivaltio Venäjän törkeään ja provosoivaan ilmatilaloukkaukseen Virossa.

– Naton on tärkeä käydä keskustelua siitä, miten vastaavat provokaatiot saadaan tulevaisuudessa estettyä. Venäjän viimeaikainen toiminta korostaa jälleen sitä, että tuen Ukrainalle pitää edelleen jatkossakin olla horjumatonta ja Venäjälle pitää asettaa lisäpakotteita – riittävän kovaa ja heti, Virta sanoi.