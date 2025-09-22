YK:n turvallisuusneuvosto on koolla jo maanantaina.

Sotilasliitto Naton suurlähettiläät kokoontuvat tiistaina keskustelemaan Venäjän hävittäjien tekemästä Viron ilmatilan loukkauksesta. Kolme venäläistä Mig-hävittäjää oli perjantaina Viron ilmatilassa noin 12 minuuttia, ennen kuin Nato-maiden hävittäjät saattoivat ne sieltä pois.

Myös suomalaishävittäjiä oli mukana häätämässä venäläisiä koneita pois Viron ilmatilasta.

Viro pyysi tapahtuman jälkeen Natoa aktivoimaan neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään käsittelemään ilmatilaloukkausta hätäkokoukseen Viron pyynnöstä. Viron ulkoministeriön mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Viro on YK-jäsenyytensä aikana pyytänyt virallisesti turvallisuusneuvoston hätäkokousta. Viro on ollut YK:n jäsen yli 30 vuotta.

Venäjä on kiistänyt väitteen ilmatilaloukkauksesta. Venäjän puolustusministeriö kertoi, että kyseiset koneet olivat olleet suunnitellulla lennolla Karjalasta Kaliningradiin. Ministeriön mukaan hävittäjät olivat noudattaneet tiukasti kansainvälisiä ilmatilamääräyksiä, eivätkä olleet syyllistyneet rajaloukkauksiin.

Nyt Kreml väittää syytteitä perättömiksi ja, että ne on suunniteltu kiristämään jännitteitä Venäjän ja Naton välillä.