Kansanedustaja Jarmo Lindberg näkee, että Venäjän perjantaiseen epätavalliseen Viron ilmatilaloukkaukseen ja sen edeltäjiin on reagoitu oikein.

Kansanedustaja ja entinen puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg (kok.) sanoo, että Venäjä on tehnyt ilmatilaloukkauksia Itämerellä vuosikymmenten ajan.

Suomen kohdalla kyseessä ovat olleet yleensä muutaman minuutin mittaiset, lyhytaikaiset ilmatilaloukkaukset Porvoon edustalla. Loukkauksissa ollaan tavanomaisesti muutamia kilometrejä väärällä puolella rajaa, mikä on jättänyt tilaa arvailulle siitä, onko kyseessä navigointivirhe, huolimattomuutta vai tarkoituksellisuutta.

– Tämä ilmatilaloukkaus, joka tapahtui Viron alueella, on siinä mielessä erikoinen, että isoilla MIG-31-hävittäjillä on oltu peräti 12 minuuttia Viron ilmatilassa, hän pohtii.

Ilmavoimien kenraali evp. Lindberg kertoo, että Venäjän käyttämät hävittäjät kulkevat noin 900 kilometriä tunnissa eli 15 kilometriä minuutissa. Hävittäjä ehti siis kulkea 12 minuutin aikana huomattavan pitkän matkan rajan väärällä puolella.

"Suomalaiset olivat hereillä"

Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjät olivat mukana Venäjän hävittäjien tunnistamisessa ja pois saattamisessa. Lindberg kiittelee tätä todisteena siitä, että Suomen ilmavalvonta ja -puolustus ovat olleet hereillä.

Tapaus kertoo hänestä siitä, että tutkavalvonta on havainnut väärälle puolelle rajaa tulleet "maalit", koneet ovat olleet valmiina ja siten on ehditty paikalle, mikä tarkoittaa koko järjestelmän toimivuutta ja hyvää valmiustilaa.

Suomen ilmavoimat tulevat todennäköisesti jatkossakin toimimaan samalla tavalla. Haasteeksi muodostuu kuitenkin Lindbergin mukaan reaktionopeus, koska jo fyysisesti on haastavaa ehtiä paikalle, jos jokin kone Suomenlahden kapeassa kansainvälisessä ilmatilassa siirtyy rajan väärälle puolelle.

– Sen vuoksi voi todeta, että on erittäin hienoa, että suomalaiset olivat hereillä ja Hornetit olivat matkassa.

Venäjän reaktio ei Suomen esimerkkien valossa yllätä

Lindberg ei ole yllättynyt siitä, että Venäjä kiistää loukanneensa Viron ilmatilaa.

Venäjä ei ole koskaan antanut Suomelle tietoja, kun Rajavartiolaitos on tutkinut sen tekemiä ilmatilaloukkauksia. Selityksiä tapahtuneelle ei ole annettu edes selkeiden todisteiden esittämisen yhteydessä.

– Se on Venäjän toimintatapa ja sitten me voimme keskustella siitä, onko tämä jälleen kerran yksi osa hybridisodankäyntiä, Lindberg pohtii.

Lindberg: Tulee osoittaa valmiuden korottaminen

Lindberg kiittää Euroopan reaktiota ilmatilaloukkauksiin Puolassa, Romaniassa ja nyt Virossa. Esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat kertoneet lisäävänsä hävittäjäkoneiden päivystystä. Lindbergistä juuri osoitukset oman valmiuden kohottamisesta ovat juuri niitä toimia, joita tilanteessa tulisikin tehdä.

Hän kiittää myös Puolan droneilmatilaloukkausten jälkeen Naton käynnistämää Eastern Sentry -valvontaohjelmaa.

– Näin tulee osoittaa, että ei olla toimettomia, vaan tässä lisätään valmiutta ja tehdään sen eteen toimenpiteitä.

Hän luonnehtii tapahtunutta vakavaksi ja esimerkiksi Itämeren alueella vallitsevasta tilanteesta.

– Meidän täytyy olla valmiina jo tässä normaalissa rauhantilanteessa.