Viron ulkoministeri sanoo, että ilmatilaloukkaus on osa laajempaa Venäjän toimintamallia, jonka tarkoituksena on koetella Euroopan ja sotilasliitto Naton päättäväisyyttä.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu maanantaina hätäkokoukseen käsittelemään Venäjän ilmatilaloukkausta, kertoo Viron ulkoministeriö sivuillaan. Kolme venäläishävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa perjantaina.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna sanoo, että ilmatilaloukkaus on osa laajempaa Venäjän toimintamallia, jonka tarkoituksena on koetella Euroopan ja sotilasliitto Naton päättäväisyyttä.

Ulkoministeriön mukaan Viro on nyt ensimmäistä kertaa YK-jäsenyytensä aikana pyytänyt virallisesti turvallisuusneuvoston hätäkokousta. Viro on ollut YK:n jäsen yli 30 vuotta.

Venäjä turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen

YK:n turvallisuusneuvostoon kuuluu 15 jäsenmaata, joista Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Ranska ja Britannia ovat pysyviä jäsenmaita. Muut ovat vaihtuvia jäseniä.

Viron ulkoministeristä onkin erityisen tärkeää, että ilmatilaloukkaus käsitellään turvallisuusneuvostossa, kun loukkauksen tekijä eli Venäjä on neuvoston jäsen. Venäjä on kiistänyt ilmatilaloukkauksen.

– Venäjän toiminta ei ole yhteensopivaa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen velvollisuuksien kanssa. Tällaiset teot olisivat myös täysin mahdottomia hyväksyä miltään YK:n jäsenvaltiolta, Tsahkna sanoo.

Turvallisuusneuvosto kokoontui aiemmin tässä kuussa Puolan pyynnöstä venäläisdroonien ilmatilaloukkausten vuoksi.

Suomen YK-liiton sivujen mukaan turvallisuusneuvosto on YK:n peruskirjan mukaan ensisijaisessa vastuussa maailman rauhan ja turvallisuuden suojelemisesta. Turvallisuusneuvoston päätökset sitovat jäsenmaita.

Koneet ohittivat Tallinnan

Perjantaina venäläiskoneet olivat Viron ilmatilassa yhteensä 12 minuutin ajan. Suomalaishävittäjät olivat mukana häätämässä koneita pois Viron ilmatilasta.

Viron puolustusvoimien lauantaina julkaisemasta kartasta näkee, että hävittäjät lensivät Viron rajan suuntaisesti idästä länteen ja ylittivät rajan vajaalla 10 kilometrillä. Siitä näkee, että koneet ohittivat pääkaupunki Tallinnan.

Viron hallituksen mukaan koneilla ei ollut lentosuunnitelmaa ja että niiden sijainnin kertovat tutkavastaimet eivät olleet päällä. Koneet eivät myöskään olleet ilmatilaloukkauksen aikana kaksisuuntaisessa radioyhteydessä virolaisiin.

Lue myös: Naton neuvosto koolle Venäjän tekemän ilmatilaloukkauksen vuoksi

Natokin kokoustaa

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi lauantaina Postimees-lehden haastattelussa, että Naton neuvosto kokoontuu alkavan viikon alussa keskustelemaan Venäjän perjantaisesta ilmatilaloukkauksesta Suomenlahdella. Naton neuvosto on sotilasliiton tärkein päätöksentekoelin.

Viron hallitus pyysi ilmatilaloukkauksen jälkeen Natoa aktivoimaan sotilasliiton neljännen artiklan kiireellisestä neuvottelujen järjestämisestä. Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.