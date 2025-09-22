Turvallisuusneuvosto pui hätäkokouksessa ilmatilaloukkausta Virossa. Britannian mukaan Putin ottaa riskin suorasta yhteenotosta Naton kanssa.

YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli maanantai-iltana Suomen aikaa Venäjän Virossa tekemää ilmatilaloukkausta. Yhdysvaltain YK-lähettiläs Mike Waltz vakuutti kokouksessa Yhdysvaltain ja sen liittolaisten puolustavan jokaista tuumaa Naton alueesta.

Turvallisuusneuvoston hätäkokousta pyysi koolle Viro.

Waltz viittasi puheessaan presidentti Donald Trumpin ponnisteluihin saada Venäjän ja Ukrainan sota päättymään. Tässä tilanteessa Yhdysvallat toivoisi Venäjän etsivän keinoja sodan hillitsemiseksi eikä ottavan riskejä sen laajentumisesta, Waltz sanoi.

Britannian ulkoministerin Yvette Cooperin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin holtiton käytös lisää vaaraa Naton ja Venäjän suorasta aseellisesta yhteenotosta.

– Naton yhteenlaskettu sotilaallinen ylivoima on vailla vertaa, ja sen päättäväisyys puolustaa rauhaa ja vakautta Euroopassa ei horju. Tätä Venäjän ei pidä epäillä, Cooper sanoi.

Kolme venäläistä MiG-hävittäjää oli perjantaina Viron ilmatilassa noin 12 minuuttia ennen kuin Naton hävittäjät saattoivat ne sieltä pois.

Nato kokoustaa tiistaina

Venäjä kiisti jälleen maanantaina, että sen hävittäjät olisivat loukanneet Viron ilmatilaa. Kremlin edustaja Dmitri Peskov väitti venäläishävittäjien toimineen täysin kaikkien kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan.

– Viron lausunnot ovat tyhjiä ja perusteettomia ja edustavat maan toistuvasti jatkamia pyrkimyksiä jännitteiden kiristämiseen ja yhteenottojen provosoimiseen, sanaili Peskov.

Viron mukaan Suomenlahden yllä lentäneiden koneiden paikantimet olivat pois päältä eivätkä koneet vastanneet Viron ilmavalvonnan radiokutsuihin.

Myös suomalaishävittäjiä oli mukana häätämässä venäläisiä koneita pois Viron ilmatilasta.

Tiistaina Naton suurlähettiläät kokoontuvat keskustelemaan Venäjän hävittäjien tekemästä Viron ilmatilan loukkauksesta.

Viro aktivoi heti tapahtuman jälkeen Naton neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

