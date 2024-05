Moni laihdutuslääkkeen käyttäjä tekee tämän mokan

Valtaosa GLP-1-lääkkeiden, kuten Ozempicin ja Wegovyn, käyttäjistä päätyy lopettamaan lääkkeen käytön ennen kuin suositeltu minimikäyttöaika 12 viikkoa on tullut täyteen.

18–34-vuotiaat potilaat sekä ne potilaat, jotka asuvat puutteellisten terveyspalvelujen piirissä keskeyttävät lääkkeen käytön todennäköisemmin suositeltua aikaisemmassa vaiheessa. Asia selviää BHI:n raportista , jonka lähdeaineistona on käytetty 169 250 yhdysvaltalaisen terveysvakuutushakemusta.

Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lääkkeen käytön lopettaneilla pudotetusta painosta kaksi kolmasosaa on palautunut lääkkeen lopettamisen jälkeen, kertoo New York Post.