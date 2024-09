Lihavuuslääke semaglutidin käyttö lisääntynyt valtavasti: "Nyt on hyvät ajat käsillä"

Lihavuuslääke semaglutidin suosio kasvaa Suomessa nopeasti. Semaglutidi tunnetaan paremmin esimeriksi kauppanimillä Wegowy tai Ozempic. Se on suolistohormonilääke, joka vaikuttaa verensokereihin ja ruokahaluun.

Lääkkeen käyttö on "valtavasti lisääntynyt", kuvaa Helsingin yliopiston professori ja HUS Painonhallintatalon ylilääkäri Kirsi Pietiläinen .

– Nyt meillä on ensimmäistä kertaa historiassamme sellainen tilanne, että olemme löytäneet luonnollisia aineita, jotka erittyvät elimistöstä, hän kuvaa Huomenta Suomessa.

– Pystymme tällaista luontaista mekanismia matkimaan ja samalla suht turvallisesti vaikuttamaan tällaiseen keskeiseen asiaan kuin ruokahalu. Nyt on hyvät ajat käsillä siinä suhteessa.

Tauko lääkkeessä voi merkitä ongelmia painonhallinnassa

Paljon keskustelua on käyty myös siitä, menevätkö semaglutidilääkkeet nyt laihduttajille diabeetikoiden sijaan. Lääkkeissä on ollut saatavuusvaikeuksia, vaikka Pietiläisen mukaan lääkevaihtoehtoja on useita ja uusiakin kehitetään jatkuvasti.