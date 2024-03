Lähes vuosikymmenen se otti! Suomen huippuhiihdossa rohkaiseva temppu – Norja koki poikkeuksellisen romahduksen

– Siitä on todella kauan aikaa, Jari Isometsä aloittaa.

Viime vuodet fanfaarien kuuntelu on ollut pitkälti Iivo Niskasen harteilla, mutta päättyneellä sesongilla myös Perttu Hyvärinen (10 km perinteisen voitto Toblachissa) ja Lauri Vuorinen ( perinteisen sprintin 2:n Falunissa ) ylsivät podiumille.

– Se on aika lailla poikkeuksellista viime aikojen suomalaisiin esityksiin peilattuna, että hän on ollut kunnossa sieltä viikko ennen Rukan maailmancupia hiihdetyistä Suomen cupin kisoista saakka.

– Mäki on kuitenkin osoittanut välähdyksittäin, että sitä potentiaalia on, mutta suorittaminen on yhä edelleen älyttömän epätasaista, Isometsä linjaa viitaten muun muassa Mäen arvokisamitaleihin parisprintissä.