MTV seuraa: Suomalainen dramaattisesti nurin – Iivo Niskanen hyökkää kohti "Kollenin" 50 kilometrin voittoa

Seuranta

Klo 11.57 Edelleen taivalletan melko rauhallista vauhtia, ja siksi koko ryhmä on edelleen kasassa. Andrew Musgrave kaatuu polvilleen ylämäessä, mutta tällä kertaa hän selviää ilman väinerikkoa.

Klo 11.51 Andrew Musgraven sauva hajoaa. Hän saa uuden sauvan melko nopeasti, mutta valahtaa sijalle 50. Toki hänen eronsa kärkeen on tässä vaiheessa 12,8 sekuntia, joten hän on hyvin mukana pelissä.

Klo 11.47 Anttola ottaa nopeasti pääjoukon kiinni, ja hän hiihtää sen peräpäässä. Ero kärkeen on enää alle 14 sekuntia.

Klo 11.39 Kolme kilometrin kohdalla on ensimmäinen kirimaali, johon tullaan norjalaisten johdolla. Kläbo ottaa suurimman pistepotin. Niskanen ei ota yhtään ylimääräistä työntöä kirimaalia kohti. Hän on aloittanut rauhallisesti ja ohittaa väliaikapisteen sijalla 18.

Klo 11.36 Toistaiseksi hiihtäjät ovat edelleen yhtenä suurena joukkona, kun liikkeelle on lähdetty melko rauhallisesti. Ison-Britannian Andrew Musgrave on tällä hetkellä kärjessä. Hän on myös yksi hiihtäjistä, joka voi yltää aina voittoon asti.