Lähes puolet syöpäkuolemista voitaisiin estää – kolme vaarallisinta elintapaa

Korkea painoindeksi on yksi aineenvaihdunnallisista riskitekijöistä, joiden merkitys globaalin syöpätaakan taustalla on 2010-luvulla kasvanut suuresti. Maailman terveysjärjestön (WHO) arvion mukaan aikuisista ihmisistä 39 prosenttia on ylipainoisia ja 13 prosenttia lihavia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 23 eri syöpätyypin yhteyttä 34 eri riskitekijään 204 eri maassa vuosina 2010–2019. Aineistonsa tutkijat saivat The Institute for Health Metrics and Evaluation -tutkimuskeskuksesta sekä The Global Burden of Disease -tutkimusprojektista.