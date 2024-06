Kysymys Aleksander Barkovista sulatti joukkuekaverin – kaiken nähnyt valmentajakin ihmeissään: "Se on hänen lahjansa meille"

– Mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan häntä. Hän on uskomaton. Hän on upean maanläheinen ihminen ja todella uskomaton heppu. Rakastan häntä.

– Hän on niin hallitseva molemmin puolin kiekkoa. Yhtä hyvä kuin hän on hyökkäyksessä, hän tekee niitä isoja blokkeja puolustuksessa. Hänen mailansa on niin pitkä, että häntä on vaikea kiertää, sanoi Montour joukkuetoveristaan.