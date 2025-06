Aleksander Barkovista iskettiin huima vertaus

Maanantaina tuplasti palkittu Aleksander Barkov kerää ylistystä johtajuudestaan.

Florida Panthersin kapteeni palkittiin maanantaina kolmatta kertaa NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä. Hän sai myös King Clancy Memorial Trophyn, joka jaetaan pelaajalle, joka toimii esimerkillisesti niin jäällä kuin sen ulkopuolella tehden humanitääristä työtä yhteisönsä eteen. Barkov tunnetaan tekemästään hyväntekeväisyystyöstä.

Suomalaishyökkääjän johtajuutta avataan NHL:n verkkosivujen tuoreessa artikkelissa. Hiljaiseen tyyliinsä Panthersin rekeä vetävä suomalainen kerää ylistystä.

– Jos olet kapteeni, se, miten vuorovaikutat, määrittelee, miten kaikki muut sen tekevät. Hän (Barkov) on älyttömän fiksu lyhyiden lausahdusten suhteen, mutta hän ei puhu paljoa. Hän on hiljainen tyyppi. Barkov on hemmetin hauska ja kiltti kaikille, päävalmentaja Paul Maurice kuvailee.

NHL:n artikkelissa Barkovia verrataan Boston Bruinsin pitkäaikaiseen supertähteen Patrice Bergeroniin, joka voitti uransa aikana kuusi parhaan puolustavan hyökkääjän palkintoa.

Suomalainen rinnastetaan myös Bostonin legendaariseen kapteeniin Zdeno Charaan. Panthersin pääkäskijä Maurice jakoi uraltaan tarinan, jossa kohtaaminen slovakialaisjärkäleen kanssa on tuonut sittemmin mieleen Barkovin.

Hetki sijoittuu vuoden 2016 World Cupiin.

– Hän (Chara) pyysi minua syöttämään kiekkoja jäällä, mitä en koskaan tee. Syöttelin hänelle muutaman ja hän kiitti minua noin 12 kertaa. Se oli todella epätavallista vuorovaikuttamista. Juuri tästä puhun, hyvin samanlaista, hyvin nöyrää ja aitoa, Maurice kertoo.

Myös Panthersin kevään värväys Brad Marchand vertaa slovakialaiskapteenia ja Barkovia. Marchand pelasi Charan kipparoimassa Bostonissa vuosikaudet.

– Kun "Zee" puhui, sillä oli valtava painoarvo, koska hän ei puhunut koko ajan, joten kaverit todellakin kuuntelivat. Juuri niin "Barkykin" tekee. Hän ottaa tilanteen haltuun peleissä ja tulee esiin tärkeinä hetkinä, Marchand suitsuttaa.

– Kun hän käyttää ääntään pukuhuoneessa tai penkillä, sillä on paljon merkitystä, ja pelaajat todellakin kuuntelevat jokaisen sanan. Se on juuri samanlaista kuin Charan kanssa.

Barkov on johdattanut Floridan nyt kolmatta kertaa peräkkäin Stanley Cupin finaaliin. Viime vuonna joukkue voitti loppuottelusarjassa Edmontonin, jonka kanssa se iskee yhteen toisena kesänä peräkkäin.