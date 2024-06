Kommentti: Totuus Aleksander Barkovista paljastuu nyt kaikille – tätä ei ole koskaan sanottu suomalaiskiekkoilijasta

Kun kaikkien aikojen jääkiekkoilija Wayne Gretzky sanoi huimia sanoja Florida Panthersin suomalaiskapteenista Aleksander Barkovista, alettiin olla lähellä sitä hetkeä, kun totuus oli paljastumassa kaikille.

28-vuotias Barkov on ollut koko NHL-uransa ajan salaperäinen timantti. Hänen osaamisensa on tiedostettu niiden toimesta, jotka ovat seuranneet häntä tarkasti. On sitten kyse ollut suomalaisista tai harvalukuisista miamilaisista kiekkotoimittajista tai NHL:stä aidosti perillä olevista asiantuntijoista.

Barkov ei ole kuitenkaan ollut koskaan aidosti isosti valokeilassa. Häntä on pidetty tähtenä, mutta vain hiljaisena, ujona huippupelaajana.

Hän ei ole ollut rokkitähti, vaan hän on ollut hiljainen kaveri, jolle on lyöty C-merkki rintaan pienen kiekkomarkkina-alueen joukkueessa.

Barkovin kohdalla toistui pitkään heitto siitä, että mikäli hän pelaisi Torontossa, Montrealissa, Chicagossa tai New Yorkissa, hänestä puhuttaisiin aivan eri sävyllä.

Nyt hänestä lauotaan totuuksia, jotka kantautuvat koko kiekkomaailman korviin.

– Barkov on paras hyökkääjä koko planeetalla. Tuosta ei tarvitse väitellä, TNT:n NHL-asiantuntija Paul Bissonnette latasi X:ssä eli entisessä Twitterissä.

Edes tuota eli Bissonnetten täräyttämään lausetta ei ole koskaan aiemmin sanottu suomalaisesta jääkiekkoilijasta.

Planeetan paras hyökkääjä.

Edes Teemu Selänne ei ollut sitä uransa huipulla. Tai Jari Kurri.

Tuota heittoa voi viedä vielä pidemmälle. Barkov on tällä hetkellä koko planeetan paras jääkiekkoilija.

***

Väite on hurja, kun mukaan lasketaan Connor McDavidin tai Auston Matthewsin kaltaisia supertähtiä. Väitteelle on kuitenkin olemassa aitoa pohjaa, varsinkin kun nojataan sanapariin ”tällä hetkellä”.

NHL:n finaaleita on nyt tahkottu kolmen ottelun verran. Panthers on ollut joka kerta parempi, mikä tietää sitä, että se voi juhlia seurahistoriansa ensimmäistä Stanley Cupin voittoa Suomen aikaan sunnuntain vastaisena yönä.

Finaaleissa Barkov on pelannut lähes jatkuvalla syötöllä Edmontonin ja yleisesti koko NHL:n ykköstähtenä pidettyä Connor McDavidiä vastaan.

Barkov: 3 finaaliottelua, 1+3, +4.

McDavid: 3 finaaliottelua, 0+3, 0.

Jälkimmäinen nolla tarkoittaa samalla sekä McDavidin tehotilastolukemaa että Edmontonin voittojen määrää. Nolla toistuu myös, kuten riviltä näkyy, hyökkääjän tehtyjen maalien kohdalla.

Jos puhutaan räjähtäväisyydestä ja silkasta hyökkäyspään osaamisesta, McDavid on ylivertainen jääkiekon pelaaja. Mutta se, että miksi Barkovia voi pitää nyt häntä parempana jääkiekkoilijana, liittyy voittamiseen.

0:47 Katso: Aleksander Barkovilta loistava esityö Floridan avausmaaliin.

Suomalaissentteri Barkov ehdittiin valita jo tämän kauden osalta NHL:n parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi eli Selke Trophyn voittajaksi. Barkov vie kyseisen pokaalin nimiinsä myös seuraavien vuosien aikana, mikäli hän on edes lähellä sitä tasoa, missä hän nyt on.

NHL:ssä Selke Trophy jaetaan pelaajalle, joka nähdään luotettavaksi hyökkääjäksi ja joka pystyy myös tekemään tulosta. Eli pelaajalle, joka on kaikista paras, kun peliä tarkistellaan hyökkäys- ja puolustussuunnasta katsottuna.

Kuten finaalin henkilökohtaiset tilastot osoittavat, Barkov ei ole ollut pelkkä päällystakki McDavidille ja Oilersin toiselle tähdelle Leon Draisaitlille. Barkovin johtama ketju on luonut yhtä lailla hyökkäysuhkaa kuin Panthersin toinen lyömäase, Sam Bennettin, Matthew Tkachukin ja Carter Verhaeghen muodostama trio.

Kaiken lisäksi Barkovin johtama alivoima on nollannut Oilersin tuiki vaarallisen ylivoiman täysin.

Barkov ei ole yhtä säihkyvä pelaaja kuin McDavid. Hän on rauhallisempi, mutta samaan aikaan hän hoitaa kaikki pelin pienetkin yksityiskohdat ällistyttävällä tavalla kuntoon. Hän tekee jäällä jatkuvasti voittavia asioita.

Ei ihme, että Panthers on pystynyt pysäyttämään kevään aikana sekä Tampa Bay Lightningin, Boston Bruinsin, New York Rangersin kuin Edmonton Oilersin tähdet. Barkov on ollut tämän näytöksen ykkösstara.

Hän on tällä hetkellä suurin suosikki, kun puhutaan siitä, että kuka pelaaja voittaa pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle jaettavan Conn Smythe Trophyn.

– Hän on meille kaikki kaikessa. Hän oli taas uskomattoman hyvä, mitä hän on ollut koko pudotuspelien ja koko kauden ajan, Panthersin tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk sanoi Barkovista kolmannen finaalin jälkeen.

1:02 Oilersin ikivihollinen Matthew Tkachuk sai Edmontonin yleisön raivoinhinsa NHL-finaalissa

Conn Smythe Trophy jaetaan yleensä NHL:n finaaleiden voittavan joukkueen parhaalle pistemiehelle tai pelaajalle, joka on vaikuttanut poikkeuksellisen vahvasti joukkueen menestykseen pudotuspelien aikana.

Barkovin kohdalla nämä molemmat seikat täyttyvät täysin.

Jos (ja kun) valinta kohdistuu Barkoviin, on hän ensimmäinen suomalaispelaaja koskaan, joka on valittu NHL:n pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Kaiken lisäksi Barkov olisi ensimmäinen suomalaiskapteeni, joka on voittanut Stanley Cupin.

Isossa kuvassa suomalaisessa jääkiekkoilussa eletään tällä hetkellä syvässä aallokossa. Systeemissä on paljon mätää ja kotimainen juniorituotanto yskii karulla tavalla.

Silti. Pinnan päällä on myös jotain upeaa.

Aleksander Barkov on tästä kirkkain esimerkki.

Planeetan tämän hetken paras jääkiekkoilija tulee Suomesta. Se on ikonisen seurapomon Juha Junnon sanoja käyttäen kova juttu, hei.