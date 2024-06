NHL-finaalissa säkenöinyt Aleksander Barkov sivuutti kysymyksen kohutaklauksesta – jakoi tunnustusta joukkueelleen

Barkov on esiintynyt kevään pudotuspeleissä upeasti kaukalon jokaisessa päässä. Suomalaistähden otteet niin hyökkäyksessä kuin puolustuksessakin ovat keränneet kevään aikana upeita ylistyssanoja.

Florida johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 3-0 ja on enää voiton päässä mestaruudesta. Joukkueen kapteeni Barkov korostaa, että koko joukkueen on pidettävä keskittymisensä oikeissa asioissa, eikä mennä asioiden edelle liian varhain.

– On ilmiselvää, että se on meidän otettavissamme, mutta sitä ei voi miettiä. On elettävä hetki kerrallaan. Ja juuri nyt meidän pitää nauttia tästä voitosta ja huomenna meidän pitää palautua ja valmistautua seuraavaan peliin. Siinäpä se. Ei saa ikinä ajatella liikaa eteenpäin, Barkov painottaa.