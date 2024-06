Vihattu NHL-tähti hämmensi finaalissa – laukoi sitten upeita sanoja Aleksander Barkovista

– Odotanko jotain erityiskohtelua? Ei minua kiinnosta. Nyt pelataan NHL-finaaleita, he saavat tehdä ihan mitä he haluavat, Tkachuk vastasi yleisön kohteluun liittyvään kysymykseen kolmannen finaalin alla, kun karavaani oli siirtynyt Edmontoniin.

– Hän on meille kaikki kaikessa. Hän on meidän kapteenimme, johtajamme ja hän on aivan uskomattoman kilpailuhaluinen kaveri. Se, että hän koki kovia toisen finaalin lopussa – se on tietenkin jotain, mitä ei halua todistaa. Oli hieno nähdä, että hän pääsi mukaamme ja hän oli aivan uskomattoman hyvä. Niin kuin hän on ollut koko pudotuspelien ja kauden ajan, Tkachuk jakoi ylistystä Barkovin suuntaan.