Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen herkistyi Ilves-ottelun lehdistötilaisuudessa puhuessaan itsenäisyyspäivän merkityksestä.

Ässät koki perjantaina voittomaalikisan jälkeen niukan 3-4-tappion Ilvekselle, mutta ottelun jälkeen katseet kääntyivät jo lauantaina vietettävään Suomen itsenäisyyspäivään.

Porissa juhlistettiin itsenäisyyspäivää jo ennen ottelua, kun Veikko Lehtonen esitti Veteraanin iltahuuto -kappaleen.

Ottelun jälkeen myös Ilveksen ja Ässien päävalmentajat Tommi Niemelä ja Jarno Pikkarainen päättivät huomioida itsenäisyyspäivän puheenvuoronsa aikana.

– Oikein hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää kaikille suomalaisille, Suomessa asuville ja kaikille, jotka kokevat tämän kotimaakseen. Se on mielestäni tässä tärkein asia muistaa. Se ei ole ihan itsestäänselvyys. On mahtavaa, että pääsemme viettämään itsenäisyyspäivää huomenna. Täällä oli tosi hieno tuo alkujuttu. Meni kylmät väreet selkäpiitä pitkin siinä vaiheessa, Ilves-luotsi Niemelä kommentoi.

Myös Pikkarainen jatkoi Niemelän linjalla. Puheenvuoro itsenäisyyden merkityksestä sai Pikkaraisen hetkeksi herkistymään.

– Hyvää itsenäisyyspäivää. Voin kompata, mitä herra (Niemelä) tuossa tyhjensi juuri pajatson, kun pääsi sen ensimmäisenä tekemään. Ehkä nämä viimeiset ajat ovat muistuttaneet meille sitä, kuinka arvokasta työtä meidän ukit ja mummit ovat tehneet, Pikkarainen sanoo silminnähden liikuttuneena.