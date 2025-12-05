Jääkiekon SM-liigassa KooKoon ja Kiekko-Espoon välisen ottelun loppuhetkillä nähtiin nujakka KooKoon Joona Riekkisen ja Kiekko-Espoon Joonas Raskin välillä.
Ottelua oli jäljellä enää vajaat puolitoista minuuttia, kun yhteenotto nähtiin. KooKoo johti tässä kohtaa 2-0-lukemin. Molemmat saivat tappelemisesta suihkutuomion. Riekkinen oli lentänyt pihalle myös edellisessä ottelussa Pelicansia vastaan. Hän oli tuolloin kiskaissut vastustajaa poikittaisella mailalla päähän.
Vahvassa vireessä oleva KooKoo voitti ottelun lopulta 3-0. Voitto oli kouvolalaisille neljäs viiteen viimeiseen otteluun. KooKoo on sarjassa kolmantena. Kiekko-Espoolle tappio oli kolmas peräkkäinen.
Katso tilanne pääkuvan videolta.
Liigan tulokset:
HPK–Tappara 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)
Jukurit–SaiPa 1–4 (0–1, 0–0, 1–3)
KooKoo–K-Espoo 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
Kärpät–HIFK 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)
Lukko–TPS 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)
Pelicans–Sport 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)
Ässät–Ilves vl. 3–4 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)
JYP–KalPa 6-2 (4-0, 1-2, 1-0)