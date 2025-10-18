Jääkiekon SM-liigan sarjakärki Porin Ässät antoi Helsingin IFK:lle kovalla kädellä pataan. Loppulukemiksi kirjattiin Porissa 5–0.
Lue myös: SM-liigassa syntyi poikkeuksellinen, leuat loksauttava tasoitusmaali: "Herranjestas"
Porin lauantaitansseja vei sarjan kärkipaikalla jatkava kotijoukkue. Ässät loi maaliodottamaa neljän osuman edestä HIFK:n jäätyä yhden osuman odottamaan.
Isäntien kohdalla tuli myös toteumaa, kun osumia syntyi viisi. Jonne Tammela hurjasteli tehopisteet 3+1=4.
Kaksi kolmesta osumastaan hyökkääjä iski ylivoimalla. Hän oli lisäksi alustamassa Patrik Juholan maalia.
Eräänlaisena erikoisuutena voi pitää, että Tammela on iskenyt kaikki SM-liigauransa kolme hattutemppua juuri HIFK:ta vastaan. Aiemmat olivat syntyneet vuosina 2020 ja 2019.
1:07Näin syntyi Ässien 1–0 Jonne Tammelan ohjaamana.
2:04Tässä puolestaan näkyy Jonne Tammelan illan toinen maali.
Näet Tammelan hattutemppumaalin ylälaidan videolta.
Ässien illan viimeisen painoi läpi Nestor Noivan syötöstä karannut Roope Talaja. Noiva tehoili ottelussa myös väkevästi 0+3.
Tshekkivahti Jan Bednar piti patapaitojen maalilla nollan 15 torjunnalla.
HIFK putosi sarjassa yhdellä pykälällä, viimeistä edelliselle 15. sijalle.
SM-liigan lauantain otteluiden lopputulokset:
TPS– Ilves 4–3 ja.
KalPa–KooKoo 4–2
Ässät–HIFK 5–0
Jukurit–Pelicans 3–2
JYP–Sport 5–4 ja.
Lukko–SaiPa 4–2
Tappara–Kiekko-Espoo 3–4 vl.
Kärpät–HPK 1–2