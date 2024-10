Karri Kivi laukoo hulvattoman huomion Liigan superketjusta: "Aikamoinen"

SM-liigaa on takana nyt kolme peliviikkoa. Vain yksi joukkue jatkaa puhtaalla pelillä. Tampereen Ilves on myllyttänyt kuusi ottelua ja voittanut ne kaikki varsinaisella peliajalla.

+ Ilves-ilmiö

Karri Kivi:

– Vielä kun futispuoli on myös aivan kärkikahinoissa mukana. Ilves-ilmiö kuuluu ehdottomasti positiivisten huomioiden puolelle. Kiekon puolella Ilveksellä on ollut tuo todella kuuma kenttä Suomi–Mäntykivi–Lööke. Siitä löytyy kaikkea, se on aikamoinen työkalupakki. Vähän kuin vasara, höylä ja saha – kaikki löytyy! Todella monipuolinen ketju.

– Muu ryhmä on ollut tosi tasainen, mutta ykkösketju ja pakit ovat nakuttaneet maaleja. Pakeilla taitaa olla jo 11 osumaa. Tuossa on näkynyt se, kun Ilveksen hyökkääjät ovat pystyneet pitämään kiekkoa syvällä hyökkäysalueella, minkä myötä pakeille on jäänyt tilaa. Vastustajat kun ovat joutuneet tiputtamaan niin paljon maalin edustalle tuon kaiken vahvan pitämisen yhteydessä, mikä taas on mahdollistanut sen, että Ilveksen pakit ovat päässeet tosi hyville paikoille ja he ovat käyttäneet nuo paikat hyväkseen.

Ilari Savonen:

– Ilveksen kohdalla realiteetteja ei voi millään tapaa kiistää. Kuusi ottelua ja kuusi voittoa on vakuuttava saldo, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että Ilves on yhä prosessinsa alkuvaiheilla. Yksi superketju on hieman jopa vääristänyt isoa kuvaa jäätävällä tehokkuudellaan. Ehkä nyt on syytä uskoa niitä kapteeneita, jotka väittivät, että Eemeli Suomi on Liigan paras pelaaja. Suomi antaa tälle takuita jäällä. Vaikka hän ei ole enää Ilveksen kapteeni, on hän joukkueen selkeä pelillinen kapellimestari.

+ Vaasan Sport

Kivi:

– Jos he eivät olisi hävinneet KooKoolle, niin he olisivat nyt sarjakakkosina. Kaksi asiaa nousee esille. Yksi on Juuso Hahl, joka oli ainakin mulle ihan tuntematon jätkä. En tuntenut häntä entuudestaan. Mutta se, miten hän puhuu asioista ulospäin, on tehnyt muhun vaikutuksen. Hän on tosi fiksu äijä. Sen kuulee jo siitä, miten hän ilmaisee ja jäsentää asioita. Jos hän tekee tuota samaa joukkueelle, niin se selittää sen, miksi Sportin pelikin on niin selvää.

– Sport pystyy pelaamaan monipuolisesti ja he pystyvät ratkomaan eri tilanteita, minkä myötä se tekeminen näyttää siltä, että heillä on se oma peli olemassa siellä. Toinen on se, että (Miroslav) Svoboda on ottanut maalilla tärkeimmät kiinni. Sportin kohdalla pitää ottaa huomioon se, että heidän piti olla sarjataulukon toisessa päässä. Jos mietitään Liigan piristysruiskeita, niin Hahlin Sport on ehdottomasti sellainen.

+ Max Lindroth (3 ott. 6+4)

Savonen:

– Kahdessa perättäisessä ottelussa hattutemppu ja siihen päälle vielä lauantaina kahden syöttöpisteen iltama. Jorma Uotisen sanoin: ei huono.

– Max Lindroth väläytteli jo viime kaudella, kun hän painoi SaiPan verkkoon yhdessä ottelussa peräti neljä osumaa. Lindroth ei ole mikään ”sheawebermäinen” siniviivan lämäriuhka, vaan hän on fiksu yleispuolustaja, joka osaa haistella paikkoja. Lindroth on ollut TPS:lle tuiki tärkeä taho alkukauden loukkaantumisten yhteydessä. Hän kantaa myös jatkossa valtikkaa kaukaloihin palanneen Viljami Marjalan kanssa.

"Selittää paljon"

- Ässät Rubinia vajaa

Kivi:

– Heillä on Rubin-vaje. Kun katsoo viittä viimeistä peliä, niin heille on mennyt 4,6,4,3,5 omiin eli 4,5 keskiarvolla on painettu kiekkoa Ässien nuottaan. Vaikka he pelaavat hyvin, niin silti he saivat viime viikolla vain yhden pisteen kasaan. Tuo omiin tullut maalimäärä selittää paljon.

– (Joni) Ortio ei ole ihan päässyt lentoon ja sama heidän nuoren kaverinsa kanssa. Niklas Rubin oli viime vuonna ihan MVP Christian Heljangon kanssa – hän oli omalle joukkueelle todella tärkeä jätkä. Hän oli jo silloin mun viimeisellä kaudella ihan helvetin hyvä, mutta hän oli viime kaudella vielä sitäkin parempi.

- Kaikki hajoaa, HIFK

Savonen:

– Ensin hajosi Ilari Melart, sitten Juhani Jasu, sitten Tony Sund, sitten Roope Taponen ja sitten vielä Jori Lehterä. Ai kauhia sentään. Erityisesti Lehterän potentiaalisesti pidempi poissaolo on HIFK:n kannalta karmiva takaisku. Lehterä kun on HIFK:n hyökkäyspelin sielu ja sydän. Hän on ollut Liigan alkukauden suvereeni MVP-pelaaja. HIFK ei yksinkertaisesti kestä tuollaisia takaiskuja. Joukkue oli jo muutenkin kapea ennen näitä kaikkia haavereita. Nyt se on kohta pelkkä selviytyjä.

- Kiristeleekö-Espoo?

Savonen:

– Kahdeksan ottelua ja vain yhdeksän pistettä. Kiekko-Espoon liigataival ei ole lähtenyt lainkaan toivotulla tavalla käyntiin. Maalinteossa on ollut tuskaa ja peli on ailahdellut illasta toiseen. Kiekko-Espoo ei ole pystynyt hyödyntämään millään tavalla sen asemaa ”liigatulokkaana”. Pelillinen raikkaus ja uhmakkuus ovat loistaneet totaalisesti poissaolollaan. Siitä ei voi lähettää kuin risuja päävalmentaja Jyrki Ahon suuntaan.