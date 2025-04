SM-liigassa tapahtuu kummia – Karri Kivi ärähtää: "Lähes joka kevät!"

KalPalla on valtavasti todistettavaa jääkiekon SM-liigan puolivälieräsarjan seitsemännessä ottelussa Ässiä vastaan, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa.

Porin Ässät on noussut pudotuspelisarjassa jykevästi kuskin paikalle otettuaan kaksi peräkkäistä voittoa päästämättä maaliakaan. Kun se jyräsi KalPan 5–0 Porissa maanantaina, sarja tasoittui 3–3-lukemiin.

Ratkaiseva 7. ottelu pelataan Kuopiossa keskiviikkona.

KalPa näytti olevan vahvasti matkalla välieriin vielä 4. ottelun jälkeen. Karri Kivi näkee selviä syitä sille, miksi sarja on kääntynyt siihen ennakolta altavastaajana lähteneen Ässien hallintaan.

– Maalivahti Niklas Rubin ja puolustamisen tiiviys. Nämä kuvastavat sitä (käännettä).

– Ässät on yksi kärkijoukkueista Liigassa siinä, että viisikon tiiviys näkyy konkreettisesti. Sen takia heidän puolustamisensa pysyy tiiviinä, koska kukaan ei singahda mihinkään. Ja sama hyökkäyspäähän. Heillä on ollut koko kauden sellainen tasapaino siinä. Sieltä on kaikki krumeluurit pois, Kivi avaa lisää.

Samalla kun Ässien peli on sementoitunut entisestään, KalPan kiekotteleva pelityyli vaikuttaa tukehtuneen.

Kiven mukaan KalPa ei ole pystynyt lunastamaan runkosarjassa esittämäänsä potentiaalia keväisin, poikkeuksena Pekka Virran luotsaama SM-hopeajoukkue 2017. Vuosi sitten KalPa eteni päävalmentaja Petri Karjalaisen tulokaskaudella välieriin, mutta se taipui Tapparalle, vaikka enemmänkin oli tarjolla.

Ilta-Sanomien mukaan Karjalainen viittasi juuri tähän pudotuspelien alla.

– Voimme olla fyysisesti ihan helvetin pieniä, mutta henkisesti emme ole enää pieniä. Emme halua olla enää se pieni ja sympaattinen, joka vain yrittää.

Myös Kivi muisti tämän puheenvuoron.

– Lähes joka kevät heillä on jäänyt vajaaksi. Lähes joka kevät! Kivi naulaa.

– Kyllä KalPan täytyy näyttää, ettei se ole pelkkä runkosarjajoukkue. KalPalla on kaikista selvin peli-identiteetti, se on ihan loistava. Nyt on se kysymys, että riittääkö tuo tyyli keväisin? Tämä on niin iso peli heille, Kivi lisää viitaten 7. otteluun.

KalPan hyökkäävä ja kiekollinen pelityyli on siis törmännyt Ässien jykevään ja tiiviiseen puolustukseen. Kivi näkee siinä riskinsä, varsinkin pelin kääntämisen vaiheessa.

– Se on psykologisesti tosi vaikeata, kun pelataan noin kiekollisesti. Sen takia he eivät ole keväisin saaneet juurikaan maksimia irti. Sen takia tämä on todella iso peli ihan itseluottamuksenkin takia, että KalPa ei ole vain runkosarjajoukkue, Kivi summaa.

