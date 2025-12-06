Jalkapallo- ja jääkiekkoilijasuuruus Matti Sundelin on kuollut 91-vuotiaana, kertoi hänen pitkäaikainen seuransa Turun Palloseura lauantaina.

Sundelin voitti jalkapalloilun SM-sarjan maalikuninkuuden 1957, 1959 ja 1960.

Kaudella 1960 hän takoi 30 maalia, mikä on edelleen voimassa oleva pääsarjan yhden kauden ennätys. Samalta kaudelta on myös toinen edelleen Sundelinin nimissä oleva ennätys, yhdessä ottelussa tehdyt seitsemän maalia.

Kaikkiaan Sundelin iski 87 maalia 82 pääsarjaottelussa ennen kuin hänen uransa päättyi 1962 polvivammaan.

Sundelin pelasi viisi jalkapalloilun A-maaottelua ja teki niissä kaksi maalia. Sundelin ylsi maajoukkuetasolle myös jääkiekkoilijana, edusti Suomea MM-kisoissa ja voitti TPS:n paidassa Suomen mestaruuden 1956.

Sundelinin kuolemasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.