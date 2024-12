Sini Hursti näkee ihmisten hädän suoraan kasvoista: "Moni on itkenytkin ruokaa hakiessaan"

MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä käytiin tutustumassa Helsingin Kalliossa sijaitsevaan Hurstin Avun toimitilaan.

Hurstin Apu jakaa tiloistaan ruokakasseja niitä tarvitseville kaksi kertaa viikossa. Paikalla käy noin kaksituhatta asiakasta joka jakokerralla.

Hurstin Apu ry:n toiminnanjohtaja Sini Hursti kertoo, että apua tarvitsevat henkilöt saavat valita paikalla, mitä tarvitsevat. Tarjolla on kuivatuotteita, maitotuotteita ja lihatuotteita, kuten makkaraa. Myös leipää, pullaa, vihanneksia ja hedelmiä löytyy. Valikoimissa on myös eläinten ruokia sekä pesuaineita.

Toimipisteestä löytyy myös pakkashuone, jos lahjoituksina tulee pakasteita. Valikoima vaihtelee tilanteen mukaan.

– Sitä ei koskaan tiedä, mitä lahjoituksia tulee, Sini Hursti kertoo.

Hursti toteaa, että lahjoituksia ei tule tänä päivänä riittävästi.

– Ostamme joka ikiseen jakoon kuitenkin makkaraa, että on edes jotakin jaettavaksi, jos kaupoilta tai muualta ei tule eineksiä.

Hurstin mukaan tavaralahjoituksia tulee eri suunnilta, kuten SOK:n Inex Partnersilta ja Keskolta.

– Fazerilta ja Pirjon Pakarilta tulee leipiä ja pikkukaupoista haetaan. Joskus tulee yksittäisiä soittoja, että otatteko vastaan vaikka seitsemänkymmentä lavaa nuudeleita.

Hurstin mukaan lahjoittajina on lisäksi suuriakin firmoja, jotka eivät halua nimiään julkisuuteen. Lahjoituksia tarvittaisiin kuitenkin nykyistä enemmän.

– Olisi se kiva antaa ihmisille enemmän tuotteita, että he olisivat superiloisia, kun he tulevat hakemaan tänne esimerkiksi ruokaa. Että he saisivat oikein kunnon jättisäkin täältä matkaansa.

Hursti kertoo, että lähestyvään joulujuhlatapahtumaan on jo valmiina suuri kassi annettavaksi. Hurstin joulujuhlaa vietetään jouluaattona Helsingin Messukeskuksessa. Kyseessä on jo vuosikausien perinne.

– Ukki (Veikko Hursti) on sen aloittanut alun perin Kisahallissa.

Ihmisten hätä lisääntynyt

Hursti kertoo, että jakopisteessä käy paljon perheitä.

– Ulkomaalaisia – ukrainalaisten ja venäläisten määrä on lisääntynyt todella paljon. Sitten opiskelijoita on tullut todella paljon tänne.

Hursti kertoo havainneensa konkreettisesti, että ihmisten hätä on lisääntynyt.

– Ei tuossa aina viitsi mennä ihmisten asioita kyselemään, mutta kyllä sen huomaa heidän kasvoiltaan. Moni on itkenytkin täällä, kun on hakenut ruokaa.

Tukien jatkuva hakeminen hankalaa

Helsingin kaupungilta tulee toimipisteen tilojen vuokran maksua varten tukea.

– Se ei kata koko vuotta. Mutta on sekin apu meille, Hursti toteaa.

Hursti kertoo, että kaikki tuet on anottava erikseen vuosittain. Valtiolta tulee joinakin vuosina tukea esimerkiksi palkkojen maksuun. Hursti toivookin, että tukea ei tarvitsisi aina hakea erikseen samoihin asioihin.

Hurstin mukaan kaikkien ihmisten olisi hyvä nähdä aito hätä.

– Ihmiset näkisivät vähän, että voisivat itsekin vähän auttaa.