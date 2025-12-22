Syyttömien oikeusapuleikkauksille täystyrmäys | MTV Uutiset
Syyttömien oikeusapuleikkauksille täystyrmäys – asiantuntija listasi keskeiset ongelmat
Oikeusministeriön alustavan ehdotuksen mukaan syyttömäksi todettujen oikeusapukorvaus olisi rajattu 120 euroon tunnilta, kun korvaus voi olla nyt keskimäärin 219 euroa tunnilta.
Julkaistu 44 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttisen mukaan ihmisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei pitäisi rajoittaa.
Oikeusvaltion kannalta olisi ongelmallista, jos valtio rajaisi syyttömiksi todettujen saamia korvauksia oikeudenkäyntikuluista. Näin STT:lle kommentoi rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.
– Kuulostaa aika hurjalta hankkeelta, kun ihmisillä on perustuslain ja ihmisoikeuksien mukainen oikeus puolustautua rikossyytöksiä vastaan parhaalla mahdollisella tavalla, Hyttinen sanoo.
Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kertoi maanantaina, että oikeusministeriö ei aio edistää lakihanketta, jolla olisi leikattu syyttömien valtiolta saamia korvauksia heidän oikeudenkäyntikuluistaan.
Oikeusministeriön alustavan ehdotuksen mukaan korvaus olisi rajattu 120 euroon tunnilta, kun korvaus voi olla nyt keskimäärin 219 euroa tunnilta. Lisäksi yli 80 tunnin työ korvattaisiin vain erityisestä syystä. Korvauksen kattona olisi siis ollut vajaat 10 000 euroa.
– Se rajoittaa vastaajan mahdollisuuksia puolustautua, Hyttinen arvioi.
Hyttinen sanoo, että esitetty raja riittäisi perusrikoksien käsittelyyn, mutta vähänkin laajemmat rikosasiat ylittäisivät summan nopeasti. 10 000 euroa voi ylittyä jo käräjäoikeudessa, jolloin muutoksenhaku eli valittaminen seuraaville oikeusasteille olisi mennyt esityksen mukaan vastaajalle maksettavaksi.
– Tämä voisi olla perustuslaillinen ongelma muutoksenhakuoikeuteen.
Hyttinen lisää, ettei valtiolla tarvitse olla pohjatonta kassaa oikeudenkäyntikuluja korvatessa, mutta samalla ei pitäisi rajata ihmisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
– Kovat taloudelliset rajoitukset blokkaavat tämän, ja se on oikeusvaltion kannalta ongelmallista.
Säästö ei perusteltua oikeusvaltion kannalta
Nykyisin valtio velvoitetaan korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos syyte hylätään. Korvauksille ei ole enimmäismäärää, vaan tuomioistuin arvioi ja hyväksyy kulut tai kohtuullistaa laskua, jos katsoo sen kohtuuttomaksi.
Oikeusministeriön ehdotuksen arvioitiin vähentävän valtion menoja reilut kaksi miljoonaa euroa vuosittain. Hyttinen sanoo, että vaikka säästösumma on suuri oikeusministeriön hallinnonalalla, se on valtiontaloudessa pieni säästö. Siksi hän ei pidä sitä perusteltuna.
– Hyvä, että se heivattiin, se on oikeusvaltion kannalta täysin oikea ratkaisu.
Hänen mukaansa oikeudenkäyntikulut ovat suurempi ongelma siviiliprosesseissa, joissa yksityiset ihmiset ovat vastakkain esimerkiksi velka-asioissa. Kulut voivat nousta tapauksissa nopeasti.
Rikosasioissa on Hyttisen mukaan hankalampi hakea säästöjä juuri oikeusvaltioperiaatteen takia. Hän sanoo, että rikosasioissa on yksittäisiä tapauksia, joiden kuluissa voi olla ylilyöntejä, mutta muuten korvaukset ovat perusteltuja.
– Jos pitäisi itse maksaa kulut silloin, kun syytteet hylätään, se ei olisi missään nimessä oikeusvaltiossa paras mahdollinen suunta.
Korvauksen rajoitusehdotus 120 euroon tunnilta on sama kuin julkisessa eli maksuttomassa oikeusavussa. Valtio korvaa vähävaraisten oikeudenkäyntikulut tällä taksalla. Hyttisen mukaan julkisen taksa on liian pieni ja sitä tulisi nostaa.
– Ihmiset eivät voi turvautua haluamaansa oikeusapuun, sillä kokeneet asianajajat eivät välttämättä lähde ajamaan tuolla hinnalla. Taksaa pitäisi nostaa, jotta oikeusturva toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, Hyttinen perustelee.