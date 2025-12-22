Säästö ei perusteltua oikeusvaltion kannalta

Nykyisin valtio velvoitetaan korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos syyte hylätään. Korvauksille ei ole enimmäismäärää, vaan tuomioistuin arvioi ja hyväksyy kulut tai kohtuullistaa laskua, jos katsoo sen kohtuuttomaksi.