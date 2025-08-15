Näin seuraat Trumpin ja Putinin tapaamisen antia MTV:n kautta – tämä tiedetään aikatauluista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Alaskassa tänä iltana Suomen aikaa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata Alaskassa Suomen aikaa illalla. Aikatauluarvio oli alun perin kello 22.30, mutta nyt ajankohdan on ilmoitettu aikaistuvan noin puolella tunnilla.

Näin ollen tapaamisen odotetaan alkavan MTV:n Kymmenen uutisen aikana.

Tapaamisessa Trumpin ja Putinin on määrä keskustella kansainvälisestä turvallisuudesta ja Ukrainasta. Sen jälkeen on tarkoitus pitää tiedotustilaisuus.

Tämä kuitenkin tiedetään nyt: Perjantaina kello 22 Presidentit tapaavat MTV Uutiset seuraa tapaamisen tietoja Kymmenen uutisissa, verkkosivuillaan sekä näyttää illan ja yön aikana tulevat suorat lähetykset myös MTV Katsomossa. Lauantaina kello 07.55 - 11.00: Huomenta Suomen erikoislähetys: Trump ja Putin Alaskassa

Tapaamiseen kohdistuu valtava mielenkiinto, ja MTV Uutiset seuraa tapaamista läpi yön.

MTV Katsomossa aloitetaan suora lähetys heti Kymmenen uutisten jälkeen, kun näytettävää ja kerrottavaa on. MTV Uutisten verkkosivuille päivitetään tuoreimmat tiedot hetki hetkeltä.

Lauantaina Huomenta Suomi aloittaa jo kello 7.55. Lähetyksessä kerrotaan yön tapahtumista sekä uusista tiedoista koko aamun ajan.

Erikoislähetyksessä otetaan yhteys niin Alaskaan, jossa MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen seuraa tapahtumia ja reaktioita paikan päällä, että Kiovaan, jossa on MTV:n toimittaja Valtteri Kykkänen.

1:34 MTV:n Mari Karppinen pääsee sotilastukikohtaan, jossa presidenttien tapaaminen järjestetään. Jos Alaskan-kokouksessa ei saavuteta tuloksia eikä seurauksena ole pakotteita Venäjälle, voi Yhdysvaltojen presidentin uskottavuus murentua.

Lisäksi lähetyksessä kuullaan useita asiantuntijoita, kun mukana ovat muun muassa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä, kansanedustaja (kok.) ja ilmavoimien kenraali evp Jarmo Lindberg, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak sekä ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Kahdenkeskinen tapaaminen

Trumpin ja Putinin on määrä tavata Alaskassa ilman avustajiaan, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass. Tapaamisessa ovat presidenttien lisäksi läsnä vain tulkit.

Mediatietojen mukaan Putinin mukana Alaskaan matkustaa Kremlin vaikutusvaltaisimpia sisäpiiriläisiä. Kokeneiden diplomaattien ohella delegaatioon kuuluu kaksi nimekästä talousneuvojaa, kertoo esimerkiksi brittilehti Guardian.

Moni asia on kuitenkin vielä epävarmaa. Trump itse on sanonut, että on 25-prosenttinen mahdollisuus, että tapaaminen ei onnistu.

Trump lausui Fox Newsille, että Ukraina-sopimukset tehdään Alaskan tapaamisen jälkeen Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa kolmenvälisessä kokouksessa.

Eurooppalaisia johtajia osallistui tällä viikolla Putinin ja Trumpin tapaamisen alla Ukraina-etäkokoukseen. Kokouksen pääaiheeksi nousi se, että sotaan on nopeasti saatava tulitauko ja Ukrainan on päästävä itse mukaan päättämään tulevaisuudestaan.

Trump on sanonut, että jos tapaaminen Putinin kanssa on hyvä, hän soittaa heti sen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille. Trump kommentoi asiaa Fox Newsille brittilehti Guardianin mukaan.

Trump sanoi myös, että jos tapaaminen on huono, hän ei soita kenellekään, vaan menee kotiin.

Juttua päivitetty kello 10.22: Lisätty tieto tutkija Charly Salonius-Pasternakin osallistumisesta MTV:n erikoislähetykseen lauantaina kello 8.