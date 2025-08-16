MTV Kiovassa: Ukrainalaiset ihmettelevät Putinin "kuvottavaa" kohtelua Yhdysvalloissa

2:32imgKatso toimittaja Valtteri Kykkäsen raportti Kiovasta.
Julkaistu 16.08.2025 09:43(Päivitetty 16.08.2025 09:52)
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Valtteri Kykkänen

valtteri.kykkanen@mtv.fi

STT

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lämmin kohtelu Alaskassa on herättänyt ihmetystä ja kritiikkiä ukrainalaisten keskuudessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei ole vielä kommentoinut Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista Alaskassa perjantai-iltana.

– Trump sanoi soittavansa Zelenskyille. Nyt odotellaan, mitä Zelenskyi tuosta puhelinkeskustelusta ja tapaamisesta kertoo, kuvailee MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen Kiovasta vaitonaisen presidentinlinnan vierestä.

Trump kävi pitkän puhelinkeskustelun Zelenskyin kanssa, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kertoo BBC:n mukaan. Puhelinkeskustelu käytiin Trumpin lentäessä Alaskasta takaisin Washingtoniin.

Leavittin mukaan Washingtoniin jo laskeutunut Trump keskustelee parhaillaan Nato-johtajien kanssa.

Kykkäsen mukaan ukrainalaisten kommentit tapaamisesta ovat olleet aika happamia.

– Kyiv Independentin pääkirjoituksessa todettiin ykskantaan, että tapaaminen oli kuvottava, häpeällinen ja hyödytön, Kykkänen kertoo.

8:44imgMTV Alaskassa ja Kiovassa: Näin tapaamiseen on reagoitu.

Ukrainalaisten odotukset eivät alun perinkään olleet kovin korkealla.

Positiivista on, että julkisesti Ukrainalle ei ainakaan vielä esitetty mitään sellaisia ehtoja, joihin se ei voisi suostua eikä sitä ajettu nurkkaan. Trump kertoi, että tapaaminen Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä on yhä suunnitteilla.

– Mutta on tämä pettymysten päivä Ukrainassa, kun Vladimir Putinille tarjotaan Yhdysvaltojen maaperällä erittäin näyttävä vastaanotto; punaiset matot, hävittäjien ylilento ja limusiinikyyti Yhdysvaltojen presidentin kanssa.

– Kyllä sitä on täällä kovasti ihmetelty. 

Juttua päivitetty kello 9.52: Päivitetty BBC:n tiedoilla Trumpin ja Zelenskyin puhelusta.

1:23imgKatso video: Putinin ja Trumpin suhde tarkastelussa – "Veljellinen olemus".

Lisää aiheesta:

MTV Uutiset Kiovassa: "Tämä on pahin mahdollinen tilanne"Zelenskyilta tylyt videoterveiset Trumpille ja Putinille: "Tämä oli hänen suurin virheensä"Kitkerä riita Valkoisessa talossa, nyt kommentoivat amerikkalaiset: "Kaupungissa on uusi sheriffi – hävettää"Näin Zelenskyin ja Trumpin tapaamiseen reagoitiin Ukrainassa ja USA:ssa – "Kaikki nappulat ponnahtivat pelilaudalta"USA:n erityislähettiläs on Kiovassa – tapaa Zelenskyin ja sai tarjouksen päästä etulinjaanLähde paljastaa, kenen idea Ukrainan sivuuttaminen Venäjän ja USA:n tapaamisesta oli
Trumpin ja Putinin tapaaminenVladimir PutinDonald TrumpVolodymyr ZelenskyiUkrainaUkrainan sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Trumpin ja Putinin tapaaminen