MTV Kiovassa: Ukrainalaiset ihmettelevät Putinin "kuvottavaa" kohtelua Yhdysvalloissa

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lämmin kohtelu Alaskassa on herättänyt ihmetystä ja kritiikkiä ukrainalaisten keskuudessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei ole vielä kommentoinut Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista Alaskassa perjantai-iltana.

– Trump sanoi soittavansa Zelenskyille. Nyt odotellaan, mitä Zelenskyi tuosta puhelinkeskustelusta ja tapaamisesta kertoo, kuvailee MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen Kiovasta vaitonaisen presidentinlinnan vierestä.

Trump kävi pitkän puhelinkeskustelun Zelenskyin kanssa, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kertoo BBC:n mukaan. Puhelinkeskustelu käytiin Trumpin lentäessä Alaskasta takaisin Washingtoniin.

Leavittin mukaan Washingtoniin jo laskeutunut Trump keskustelee parhaillaan Nato-johtajien kanssa.

Kykkäsen mukaan ukrainalaisten kommentit tapaamisesta ovat olleet aika happamia.

– Kyiv Independentin pääkirjoituksessa todettiin ykskantaan, että tapaaminen oli kuvottava, häpeällinen ja hyödytön, Kykkänen kertoo.

Ukrainalaisten odotukset eivät alun perinkään olleet kovin korkealla.

Positiivista on, että julkisesti Ukrainalle ei ainakaan vielä esitetty mitään sellaisia ehtoja, joihin se ei voisi suostua eikä sitä ajettu nurkkaan. Trump kertoi, että tapaaminen Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä on yhä suunnitteilla.

– Mutta on tämä pettymysten päivä Ukrainassa, kun Vladimir Putinille tarjotaan Yhdysvaltojen maaperällä erittäin näyttävä vastaanotto; punaiset matot, hävittäjien ylilento ja limusiinikyyti Yhdysvaltojen presidentin kanssa.

– Kyllä sitä on täällä kovasti ihmetelty.

