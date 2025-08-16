Hiljaisen Putinin lukuisat ilmeet kiinnittivät katsojien huomion: "Kaksoisolento, joka epäonnistui"

Putinin ilmeily mediatilassa on ihmetyttänyt sosiaalissa mediassa.

Ennen varsinaista tapaamista presidentit Vladimir Putin ja Donald Trump istuivat alas delegaatioineen mediatiloihin.

Kun tilaisuus alkoi, sateli Putinille toimittajilta kysymyksiä. Tämä sai salissa aikaan huutokonsertin.

– Herra Putin, sitoudutteko olemaan tappamatta enää siviilejä? Presidentti Putin, miksi presidentit Trumpin pitäisi luottaa sanoihinne nyt? Kuuluivat erään toimittajan kysymykset.

Putin ei vastannut kysymyksiin, vaan pysytteli hiljaa pyöritellen silmiä.

Pian tämän jälkeen median edustajat työnnettiin nopeasti pois neuvottelutilasta.

Somessa naljaillaan

Venäjän presidentin reaktiot ovat puhuttaneet laajalti sosiaalisessa mediassa.

Aktiivisesti Ukrainan sodasta raportoiva Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Gerashchenko ihmetteli Putinin ilmeilyä, kun journalisti kysyi häneltä kysymyksiä.

– Ilmeestä päätellen Putin ei ole pitkään aikaan nähnyt ketään muuta kuin lähipiiriään ja erityisesti valittuja ihmisiä, hän sivalsi.

Niin ikään sodasta aktiivisesti raportoiva ukrainalainen Igor Sushko kommentoi X:ssä vitsaillen, että lähetettiinkö Alaskaan mahdollisesti presidentin kaksoisolento.

– Kaksoisolento, joka epäonnistui surkeasti lehdistön painostuksen alla. Mikä vitsi, Sushko kommentoi.

Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

Edellinen presidenttien tapaaminen oli vuonna 2021, jolloin Joe Biden tapasi Putinin Sveitsissä.