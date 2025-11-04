Rallin maailmanmestaruustaistoa kolmannen Toyota-kuskin Elfyn Evansin kanssa käyvät Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä ovat monella tapaa erityislaatuisia kuljettajia.

41-vuotiaan Ogierin ja ja ranskalaista lähes 17 vuotta myöhemmin syntyneen Rovanperän kamppailua analysoitiin MTV Urheilun rallilähetyksessä mielenkiintoisesta kulmasta. Kun vastakkain ovat kokemus ja nuoruus, kumpi vie voiton?

– Rallissa kokemuksella on hirvittävän suuri merkitys.

– Mitä enemmän on toistoja lajissa, niin olet ihan takuuvarmasti parempi, jos peruslahjakkuutta löytyy, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa alleviivaa.

Ogier ei osaa tai uskalla tehdä aiheesta suoraa linjausta.

– Ikä saattaa hidastaa minua joissakin paikoissa, mutta se antaa myös viisautta. Vaikea sanoa. Toistaiseksi nykyinen resepti on purrut, kahdeksankertainen maailmanmestari toteaa hymyillen.

Mental RACE Oy:n kuormitusfysiologi ja psyykkinen valmentaja Heikki Huovinen vahvistaa, että kokemus ja toistojen määrä antavat pelimerkkejä tehdä erilaisia ratkaisuja. Lisäksi hän pistää merkille Ogierin hyvän fyysisen kunnon.

– Fyysinen kunto on paras tapa hidastaa aivojen rappeutumista ja pitää yllä niiden prosessointinopeutta, plastisuutta, joustavuutta sekä adaptoitumiskykyä.

– Hänen aivonsa voivat olla aika nuorella tasolla, sillä hän on hyvässä kestävyyskunnossa ja pitää hyvää huolta palautumisesta, Huovinen kehuu Ogieria.

Myös Rovanperässä on ainutlaatuisia puolia. Hän on ikäisekseen poikkeuksellisen kokenut rallikuljettaja, sillä kaksinkertainen maailmanmestari ajaa jo kuudetta kauttaan ykkösluokan autolla. Hän on nyt nuorempi kuin Ogier ensimmäisellä täydellä kaudellaan.

Huovinen huomauttaa, että ihmisen aivot kypsyvät keskimäärin 25-vuotiaaksi saakka. Rovanperä täytti 25 vuotta kuukausi sitten.

– Kallella on vielä jopa matkaa siihen, että aivot ovat täysin kypsyneet. Reagointi- ja prosessointinopeus ovat parempia, ja potentiaali on parempi Kallella verrattuna Ogieriin.

Ensi kaudella formularadoille suuntaava Rovanperä on myös alkanut kiinnittää parempaa huomiota fyysiseen suorituskykyynsä.

Nuoruus vastaan kokemus – katso yllä olevalta videolta, millaisista asetelmista Rovanperä ja Ogier ponnistavat MM-taistoon, joka jatkuu Japanissa loppuviikolla.