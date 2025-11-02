– Jos Jari-Matti olisi pystynyt auttamaan vähän enemmän, niin se auttaisi vähäsen, että saisi jonkun kisan vetää ilmaa tuossa välissä, Kankkunen kertoo MTV Urheilulle.

Kankkusen urakasta on tullut melkoinen, sillä Latvala on toiminut tallipomona vain kolmessa MM-rallissa tällä kaudella. Kankkunen on siis ollut ruorissa yhdeksässä MM-osakilpailussa, ja hän on päällikkönä myös ensi viikolla Japanin MM-rallissa. Latvala nimittäin kilpailee samaan aikaan historic-rallin EM-sarjan osakilpailussa Portugalissa.

Elo- ja syyskuussa Kankkunen oli lähes kuukauden putkeen reissussa, kun rallin MM-sarjan osakilpailut ajettiin Paraguayssa ja Chilessä. Kisojen välissä hän ehti hieman lomailemaan Chilessä, mutta kotiin ei ollut asiaa.