Juha Kankkusen ensimmäinen vuosi Toyotan apulaistallipäällikkönä on tuonut mukanaan menestystä, mutta se on myös vaatinut veronsa.
Kankkunen, 66, aloitti tämän vuoden alussa uudessa pestissään. Hänen tehtävänään on ollut tuurata Jari-Matti Latvalaa niissä MM-ralleissa, joihin Toyotan varsinainen tallipäällikkö ei ole päässyt omien rallihommiensa vuoksi.
Kankkusen urakasta on tullut melkoinen, sillä Latvala on toiminut tallipomona vain kolmessa MM-rallissa tällä kaudella. Kankkunen on siis ollut ruorissa yhdeksässä MM-osakilpailussa, ja hän on päällikkönä myös ensi viikolla Japanin MM-rallissa. Latvala nimittäin kilpailee samaan aikaan historic-rallin EM-sarjan osakilpailussa Portugalissa.
Kankkunen myöntää, että hänellä on ollut hommia riittämiin tänä vuonna.
– Jos Jari-Matti olisi pystynyt auttamaan vähän enemmän, niin se auttaisi vähäsen, että saisi jonkun kisan vetää ilmaa tuossa välissä, Kankkunen kertoo MTV Urheilulle.