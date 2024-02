Esapekka Lapilta hillitön heitto Kalle Rovanperästä – Kummelikin sai osansa: "Se sketsi ei ole mitenkään väärässä"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Esapekka Lappi tyhjensi pajatson vastaansanomattomasti omalla kommentillaan.

– Alun perinhän tämä on ollut kokemuslaji, mutta Kalle pisti sen kaiken romukoppaan. Sen taakse on enää turha mennä, että pitää olla kokemusta ja elämänkatsomusta. Vittu tarvi mitään olla näköjään. Kunhan vain on vähän fiksumpi kaveri, niin pystyy touhuamaan nuorempanakin.

– Itse en ole ehkä niin kypsä ollut kuin hän. Mulla on kestänyt kauemmin tämä prosessi selvästikin. Perhe on tärkein, se on ihan selvä. Kun on lapsia, eihän niitä täällä ajattele tai yritä ajatella, mutta jos kotiasiat ovat huonosti, kyllä se vain takaraivossa on. En ole sellainen velho, että pystyisin täysin sulkemaan sen pois. Se Kummelin sketsi ei ole mitenkään väärässä; kotiasioiden pitää olla kunnossa.

Täyden kauden ajavista kuljettajista vanhin on tänä vuonna Ott Tänak, joka täyttää lokakuussa 37 vuotta.

– Iän myötä tulee ainakin harmaita hiuksia. Nuorempana sitä ei mieti liikoja. Kaikki on suoraviivaisempaa. Vanhemmiten sitä alkaa käyttää kokemustaan ja analysoida, yrittää olla mahdollisimman tehokas.

Tänakia vuotta nuorempi Thierry Neuville on kiertänyt täyttä MM-sarjaa yhtäjaksoisesti jo 12 vuoden ajan. Hän sanoo huomaavansa 35-vuotiaana selkeitä eroja kymmenen vuoden takaiseen.

– Unta tarvitsee nykyään enemmän. Sitä on väsyneempi, erityisesti kuumissa ja kuluttavissa ralleissa. Täytyy pitää huolta ravinnosta ja nukkua riittävästi.

Toisaalta:

– Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän on kokemusta. Se auttaa paljon varsinkin vaikeissa tilanteissa; sitä pysyy rauhallisena, tekee hyviä päätöksiä ja oikeita päätöksiä heti.

Neuvillen ikätoveri Elfyn Evans on Hyundai-kollegansa kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa ikä ei ole enää itse suoritukseen liittyen niin keskeinen tekijä kuin vielä kymmenen vuotta sitten.

– Mutta on myös jotain, missä olen huonompi kuin 10 vuotta sitten.

Kaikkien aikojen kokenein kuljettaja, 210 MM-rallia vuosina 2002–2023 ajanut Jari-Matti Latvala nostaa ikääntymisen aiheuttamana negatiivisena muutoksena esiin näön, varsinkin pimeänäön, heikkenemisen ja reaktioiden hidastumisen. Viime vuosina Toyotan tallipäällikkönä hän on pannut merkille myös toisenlaisen muutoksen vuosien 2013–2016 Volkswagen-tallikaverissaan Sébastien Ogierissa, joka kiusaa nuorempiaan vielä 40 vuoden iässäkin.

– Ogier saattoi aiemmin olla todella kova hyökkäämään rallin alkuun, mutta nykyisellään kun ikää on tullut enemmän, hän on vähän varovaisempi alussa. Kun pääsee lämpöön, kokemus alkaa paikata ja vauhti tulee sieltä. Sitä alun vauhtia pitää ehkä vähän tunnustella. Sellainen fiilis mulla on siihen.

23-vuotiaan Rovanperän tapauksessa Latvala kertoo hämmästelleensä erityisesti tämän rauhallisuutta, joka on erinomaisesti rallissa menestymistä palveleva ominaisuus.

– Nuorella on yleensä virtaa aika paljon, ja – mukaan lukien itseni – virheitä tulee, kun virtaa on liikaa ja näyttämisen halu kova. Minulla se rauhallisuus katosi ja tuli ohilyöntejä. Kallella on rauhallisuus ja keskittyminen todella kovalla tasolla. Henkisesti hän on vanhempi, jos katsoo monia muita kuljettajia varsinkin historiaan peilaten.