Lue kirje kokonaan: Kuopion kouluiskussa kuolleen 23-vuotiaan äiti lohduttomana – "Elämäni pimein päivä – aurinkoni sammui"

Nuori nainen oli naimisissa

Olen aikaisemmin ajatellut, että mieheni kuolema ja sota ovat pahimpia asioita, mitä olen kokenut elämässäni. Kuinka väärässä olinkin, 1. lokakuuta 2019 on elämäni pimein päivä – päivä, jona aurinkoni on sammunut.

Me tunsimme hänen tukensa päivittäin. Kun minä täytin 50, tyttäreni ja hänen miehensä kutsuivat minut Suomeen ja näyttivät minulle Teidän ihanan maanne. Kesäkuussa 2019 tytär otti minut mukaansa Turkkiin, merelle. Minä olin varma, että tulevaisuudessa minusta pidetään vanhuksena huolta.

Itsevarma, sitkeä, ystävällinen ja suuren elämänpotentiaalin omaava nuori nainen on julmalla tavalla murhattu.

Ensiksi olin toivonut murhaajalle kuolemantuomiota, mutta valitettavasti se on kielletty sekä minun että Teidän maassanne. Sitten jokapäiväinen sietämätön henkinen kärsimykseni näytti minulle, että kuolemantuomio olisi helpoin tie ulos, mutta minä joudun suremaan tyttöäni kuolemaani asti.

Joel Marin tulee saamaan vastikkeetta yksihenkisen huoneen, jossa on oma suihkullinen WC, TV, kahvinkeitin, hän tulee saamaan ruokailun kolmesti päivässä, hän pääsee käymään vankilan myymälässä, kuntosalilla ja kirjastossa. Hän saa käyttää sähköpostia, nettiä ja kännykkää.

Minä joudun tekemään työtä, jotta voisin elää yhtä mukavasti. Tällä hetkellä palkkani on nettona vähän yli 200 euroa kuukaudessa. Minä en valita, tämä on elämäni. Mutta minä en ole odottanut, että menetän tyttöni, joka on antanut minulle tukea ja auttanut minua. 7,5 vuoden päästä elämäntasoni laskee edelleen ja tulen saamaan eläkettä 63 euroa kuukaudessa.