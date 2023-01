Kuningatarpuoliso Camilla saattaa saada Charlesin kruunajaisissa päähänsä kruunun, jonka kuuluisa timantti on tarun mukaan kirottu

Samassa tilaisuudessa myös Charlesin vaimo, kuningatarpuoliso Camilla kruunataan. On arveltu, että Camillan päähän asetettaisiin kruunajaisissa edesmenneen kuningatar Elisabetin äidin, kuningataräiti Elisabetin kruunu, joka teetettiin tälle kuningas Yrjö VI:n vuoden 1937 kruunajaisia varten.

Kyseinen kruunu on kuitenkin varsin ristiriitainen osa kuninkaallisten korukokoelmaa. Kruunun keskipisteessä on kuuluisa Koh-i-Noorin timantti, jonka kerrotaan olevan kirottu.

Koh-i-Noor on yksi maailman suurimmista leikatuista timanteista sen painon ollessa 105.6 karaattia. Kruunu on näytillä yleisölle Lontoon Towerissa muiden brittikuninkaallisten kruununjalokivien kanssa.

Timantti on alkujaan peräisin Ison-Britannian entisestä siirtomaasta Intiasta, jonne sen palauttamista monet intialaiset ovat vaatineet pitkään. Englannin Itä-Intian kauppakomppania hankki timantin aikoinaan ja toi sen Britanniaan, jossa se päätyi osaksi 1800-luvulla eläneen kuningatar Victorian kokoelmia. Kuningatar Victoria oli kuningatar Elisabetin isoisoäiti.

Koh-i-Noor on monella tapaa kiistanalainen timantti. Hindulegenda kertoo, että kyseinen jalokivi olisi kirottu, ja kirouksen on kerrottu koskevan nimenomaan miehiä. Tästä syystä ei lienekään aivan sattumaa, että ainoastaan brittihovin naiset ovat kyseistä jalokiveä kantaneet. Kirouksen mukaan timanttia hallussaan pitävät miehet "omistavat maailman, mutta saavat myös tuta sen epäonnet".

Nyt, kun Charlesin kruunajaiset ovat käsillä, on myös poliittinen keskustelu timantin kohtalosta on herännyt jälleen. Intialaisen Bharatiya Janata Party -puolueen sisältä puhuva lähde on kertonut, että tulevat kruunajaiset sekä Koh-i-Noorin timantin mahdollinen käyttö niissä "herättävät tuskallisia muistoja siirtomaavallan menneisyydestä".