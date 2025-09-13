Yhdysvaltalainen viihdeuutissivusto väittää kuningasparin avioliiton olevan enää vain kulissia.

Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan huhutaan olevan naimisissa enää vain nimellisesti ja julkikuvan vuoksi, kertoo yhdysvaltalainen viihdeuutissivusto RadarOnline.com.

Kuningasparin ystävät väittävät Charlesin ja Camillan elävän laajalti erillistä arkea, vaikka heidät nähtiin yhdessä kuninkaan syöpähoitojen aikana.

Vaikka Camilla on osallistunut Charlesin kanssa virallisiin tilaisuuksiin, viettää pari kaiken muun ajan erossa toisistaan, huhutaan sisäpiiristä.

Kuningattaren väitetään asuvan pääasiassa hänen pitkään omistamassaan Ray Mill -talossa Wiltshiressa Lounais-Englannissa.

– He näyttäytyvät yhtenäisenä rintamana julkisuudessa, erityisesti Charlesin sairauden vuoksi, mutta kulissien takana tilanne on aivan toinen, väittää perhettä lähellä oleva lähde yhdysvaltalaismedialle.

Valokuvaaja Chris Jacksonin otosten menneeltä kesältä arvellaan vahvistavan juoruja.

Jackson kuvasi kuningatar Camillan viettämässä syntymäpäiväänsä Ray Millissä rescuekoiransa Moleyn kanssa. Kuningasta ei nähty paikalla.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Seiska.