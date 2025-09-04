Kammottava kokemus kuningatar Camillan teinivuosilta paljastui kirjassa – tarttui toimeen, kun tuntematon mies yritti ahdistella

Kirjan mukaan kuningatar Camilla kertoi kokemuksestaan joutumisesta seksuaalisen ahdistelun uhriksi vuosia sitten.

Tuoreen Power and the Palace -kirjan mukaan kuningatar Camilla olisi joutunut seksuaalisen ahdistelun uhriksi teini-ikäisenä, kertoo muun muassa People.

Valentine Low'n kirjoittaman kirjan mukaan Camilla olisi kertonut kokemuksestaan vuonna 2008 Boris Johnsonille, joka oli tuohon aikaan Lontoon pormestari. Asiasta kertoo kirjassa Guto Harri, joka toimi viestinnän tehtävissä Johnsonin kanssa kun tämä oli juuri valittu virkaansa.

Pormestariuran alkumetreillä Camilla kutsui Johnsonin vieraaksi Clarence Houseen. Harrin mukaan tapaamisen aikana Camilla ja Johnson keskustelivat jälkimmäisen suunnitelmasta avata kolme kriisikeskusta raiskauksen uhreille Lontooseen.

Keskustelun aikana Camilla kertoi omasta, hyvin henkilökohtaisesta kokemuksestaan aiheeseen liittyen. Camilla kertasi Johnsonille tapahtuman teinivuosiltaan, kun hän joutui seksuaalisen ahdistelun uhriksi.

Tuolloin Camilla, joka oli noin 16-17 -vuotias, oli ollut junalla matkalla Paddingtoniin. Junassa Camillan lähettyvillä ollut mies yritti käsillään hapuilla nuorta tyttöä.

– Siinä kohtaa Johnson kysyi, mitä seuraavaksi tapahtui. Hän vastasi: "Tein mitä äitini opetti minulle. Otin kengän jalastani ja iskin sen korolla häntä palleihin". Hän oli tarpeeksi rauhallinen, että kun juna saapui Paddingtoniin, hän hyppäsi junasta, etsi virkapukuisen henkilön ja sanoi: "Tuo mies hyökkäsi juuri kimppuuni" ja tämä pidätettiin.

Kirjassa kerrotaan, että Camilla oli avaamassa kahta kolmesta Johnsonin pormestarikaudella perustetuista kriisikeskuksista.

– Kukaan ei kysynyt, mistä mielenkiinto, mistä se sitoumus. Mutta siinä oli syynsä.

78-vuotias kuningatar Camilla on ollut pitkään seksuaalista hyväksikäyttöä ja perheväkivaltaa kokeneiden tukija.

Kuningatar Camilla on toiminut perhe- ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten tukijana vuosikausien ajan. Aiemmin tänä vuonna Camilla otti myös yksityisesti yhteyttä ranskalaiseen Giséle Pelicotiin, jonka aviomies huumasi tätä vuosikausien ajan ja antoi muiden miesten raiskata tajutonta vaimoaan. Oikeudenkäynti oli kansainvälisen huomion kohde keväällä ja Pelicot halusi itse sitä käytävän julkisesti.

Kuninkaallisen lähteen mukaan Pelicotin toiminta teki Camillaan valtavan vaikutuksen.

– Kuten hän (Pelicot) osuvasti totesi, miksi hänen pitäisi tuntea olevansa uhri tai piiloutua häpeän takia? Hän auttoi valottamaan todella merkittävää yhteiskunnallista ongelmaa siitä huolimatta, millaista henkilökohtaista kärsimystä hänen täytyi käydä läpi.

Vuonna 2021 Camilla piti myös painokkaan puheen Women of the World -tapahtumassa, jossa hän muun muassa tuomitsi "hiljentymisen kulttuurin".

– Loppujen lopuksi raiskaajaksi ei synnytä, sellaisia luodaan. Tarvitaan koko yhteisö, niin miehet kuin naiset, purkamaan valheet, sanat ja teot, jotka suojaavat kulttuuria, jossa seksuaalinen hyväksikäyttö nähdään normaalina ja jossa uhria syyllistetään.

Kuningatar Camilla on ollut vuodesta 2005 naimisissa puolisonsa kuningas Charlesin kanssa.