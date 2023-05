Lontoo tulvii turisteja – kuningas Charlesin kruunajaisreitille leiriytyi faneja jo yli viikkoa ennen h-hetkeä: "Kuulemma olen liian aikaisin liikkeellä"

Lontoo tulvii turisteja kuningas Charlesin kruunajaisten alla. Innokkaimmat kuninkaallisten seuraajat ovat jo pystyttäneet telttansa kruunajaisreitin varrelle. Kauppoja ja pubeja on koristeltu sekä Englannin lipuilla että Britannian lipun puna-sini-valkoisilla väreillä ja kuninkaan kuvaa kantavilla kruunajaislipuilla.

Moni on saapunut katsomaan kruunajaiskirkko Westminster Abbeya sekä Buckinghamin palatsia, jonka parvekkeelta kruunattu kuningas vilkuttaa kansalle tulevana lauantaina 6. toukokuuta.

Myös kuninkaan nykyisen kodin, kivenheiton päässä Buckinghamin palatsista sijaitsevan Clarence Housen rautaporttien luona parveilee ihmisiä ottamassa kuvia. Portin luona arvaillaan, jäävätkö kuningas ja kuningatar asumaan entiseen kotiinsa vai muuttavatko he Buckinghamin palatsiin.

Hän kävelee The Mall -puistokadun reunalla kohti Buckinghamin palatsia. Leveä väylä on aidattu molemmin puolin kaksinkertaisilla rautaesteillä. Niiden vierestä on mahdollisuus nähdä kruunajaiskulkue.