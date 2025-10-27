Ajankohtaa pidettiin hyvin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle ja lainanotolle. Rahankäyttöaikeita oli niukasti. Suunnitelmat ostaa asunto jatkuivat huomattavan vähäisinä.

– Suhdannebarometrissa on ilahduttavasti aiempaa vahvempia merkkejä suomalaisyritysten suhdanteiden kääntymisestä parempaan. Vaisun toisen neljänneksen jälkeen viime kuukaudet ovat olleet jo hivenen parempia, ja erityisesti teollisuudessa on odotuksia nousun jatkumisesta, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo tiedotteessa.

– Maailmantalouden ja kauppapolitiikan epävarmuudet eivät ole hälventyneet, mikä luo edelleen epävarmuutta investointiympäristöön ja kasvukäänteen kestävyyteen. Suomen talous näyttää kuitenkin olevan pääsemässä maltilliseen kasvuun kiinni, vaikka työmarkkinoiden käännettä joudutaankin vielä jonkin aikaa odottamaan, Urrila jatkaa.