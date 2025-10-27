Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa, kertoo Tilastokeskus. Yritysten suhdannenäkymät puolestaan EK:n mukaan paranivat.
Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku oli lokakuussa –7,6, kun se oli syyskuussa –6,6.
Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta heikkenivät syyskuuhun verrattuna ja olivat huonolla tasolla.
Odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä synkkenivät edelleen, ja kuluttajat kokivat työttömyyden uhkan omallakin kohdallaan aiempaa pahemmaksi.
Ajankohtaa pidettiin hyvin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle ja lainanotolle. Rahankäyttöaikeita oli niukasti. Suunnitelmat ostaa asunto jatkuivat huomattavan vähäisinä.
Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua pysyivät ennallaan, mutta samalla vaisuina.
Kuluttajien luottamus on heikentynyt myös vuoden takaiseen verrattuna, sillä viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon –6,8.
Indikaattorin lukema on selvästi keskimääräistä heikompi, sillä indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –2,7.
Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi lokakuussa hieman yli 1 100 Suomessa asuvaa henkilöä.