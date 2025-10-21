Kuluttajien luottamuksen paraneminen vaikuttaa paljon siihen, milloin ja kuinka kovaa Suomen talous kasvaa. MTV Uutiset kysyi asiantuntijoilta, mitä pitää vielä tapahtua, jotta luottamus kohenee.

Tänään julkaistut Tilastokeskuksen työllisyysluvut eivät aiheuta hurraa-huutoja, vaikka pientä parannusta näkyy.

15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli syyskuussa 9,9 prosenttia, kun se elokuussa oli 10,0 prosenttia. Työttömiä oli syyskuussa 259 000, josta 142 000 oli miehiä ja 118 000 naisia.

Suomen talouskasvu kysyy nyt kuluttajilta luottamusta ja kulutushaluja ja -kykyä, mutta epävarma aika panee suomalaiset nyt pihistelemään. Luottamusta taloustilanteen paranemiseen ei vielä ole.

– Kuluttajien luottamus paranisi, jos työttömyys selkeästi vähenisi. Oman talouden suhteen suomalaisilla ei ole suurta huolta. Nyt ei uskota Suomen talouteen eli ollaan huolissaan säästöistä, palveluista ja mahdollisista veronkorotuksista, pohtii Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.

Työttömyyden pitäisi vähentyä tuntuvasti ja työllisyyden vastaavasti parantua, jotta luottamus kohenisi. Toistaiseksi työllisyysluvut eivät parannusta saa aikaan.

– Nyt ei olla saatu vielä työllisyydestä riittävästi merkkejä kuluttajille, vaikka varovaista parannusta voi olla luvassa. Teollisuuteen on saatu uusia tilauksia, mutta niitä saisi tulla vielä paljon lisää. Talouskasvua tarvitaan, miettii puolestaan PTT:n vanhempi ekonomisti .