Kuluttajat eivät vieläkään luota eikä teollisuuskaan

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) luottamusindikaattorin mukaan teollisuuden luottamus on kääntynyt laskuun.



Teollisuudessa luottamusta mittaava saldolukema oli maaliskuussa –13. Luottamus laski kahden pisteen verran edelliskuun tasolta.



Luottamusindikaattorin mukaan rakentamisessa on aavistus nousua, mutta lukema on edelleen hyvin alhainen. Palveluissa ja vähittäiskaupassa luottamus on suunnilleen viime kuun tasoa.