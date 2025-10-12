Matkustajat eivät ehtineet junaan ja vaativat lentoyhtiöltä vahingonkorvauksia.

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tuli tapaus, jossa junayhteydestä myöhästyneet matkustajat vaativat lentoyhtiöltä korvauksia.

Matkustajat olivat palaamassa heinäkuussa 2023 Dublinista Helsinkiin, kun lennolle tuli 31 minuutin viivästys. Niinpä matkustajat eivät ehtineet varaamaansa junaan TIkkurilasta Iisalmeen.

Hakijat vaativat lipunmuutoskuluja

Matkustajat vaativat lentoyhtiöltä korvauksena lipunmuutoskulun 72,40 euroa.

Lentokoneen olisi matkustajien mukaan pitänyt laskeutua Helsinkiin 15.20. Viivästyksen vuoksi matkustajat myöhästyivät Tikkurila-Iisalmi-junasta, joka lähti Tikkurilasta kello 16.36.

Jos lento olisi ollut ajoissa, matkustajien olisi pitänyt ehtiä hyvin junaan, sillä heillä oli pelkät käsimatkatavarat. Lisäksi lähijunat kulkivat Tikkurilaan lentokentältä 20 minuutin välein, ja junamatka olisi kestänyt vain kahdeksan minuuttia.

Lento laskeutui kuitenkin vasta 16.00, ja tämän jälkeen bussi vielä vei matkustajat terminaaliin. Matkustajat eivät ehtineet junaan ja joutuivat vaihtamaan lippunsa myöhäisempään junaan. Tästä aiheutui 72,40 euron lisäkulu.

Matkustajien mukaan viivästys ei ole johtunut lentoyhtiön esittämistä syistä. Heidän mukaansa lähtöselvitys aukesi normaalisti ja palveli asiakkaita. Yhden asiakaspalavelijan aika meni kuitenkin jonkin asian tarkistamiseen, ja pahimmillaaan jopa kolme asiakaspalvelijaa oli selvittämässä samaa asiaa. Tämä hidasti lähtöselvitystä ja asiakkaiden pääsyä koneeseen. Lentoyhtiö ei kommentoinut matkustajien näkemystä viivästykselle.

Lentoyhtiö kiisti vaatimuksen

Lentoyhtiö kiisti matkustajien vaatimuksen. Yhtiön mukaan lento Dublinista viivästyi 45 minuuttia johtuen lentoaseman ruuhkista. Palvelut ja toiminnot kärsivät koronapandemian aiheuttamasta henkilöstöpulasta.

Vajaus palveluissa vaikeutti matkustajien kulkua lentoasemalla niin, että lennolle tulleet matkustat eivät ehtineet ajoissa lähtöportille ja puuttuvia matkustajia jouduttiin odottamaan. Lisäksi vikaantunut työntötraktorin työntöaisa ja sen vaihto viivästytti lähtöä.

Loppujen lopuksi lento saapui Helsinkiin 31 minuuttia myöhässä. Lentoyhtiö muistuttaa Montrealin yleissopimuksesta, jonka perusteella lentoyhtiö on vapautettu vahingonkorvausvastuusta ilmakuljetukseen tulleen viivästyksen johdosta.

Lautakunta ei suosittanut hyvitystä – aikataulupoikkeamiin varauduttava

Asiassa on riidatonta se, että matkustajille aiheutui myöhästymisen vuoksi junalippujen muutoskulua.

Lentoyhtiö ei kommentoinut matkustajien näkemystä myöhästymiselle, eikä osoittanut, mikä ajallinen osuus työntötraktorin aisan vaihdolla oli viivästykseen, joten lautakunnan mukaan jäi näyttämättä, että lentoyhtiöllä olisi ollut Montrealin yleissopimuksen mukaista vastuusta vapautumisperustetta.

Lentoyhtiö vetosi siihen, ettei se olisi korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut sen jälkeen, kun kone laskeutui lentokentälle. Aiemmassa täysistuntoratkaisussaan D/4142/35/2023 (annettu 22.4.2025) lautakunta on katsonut, että lentoyhtiö oli lennon viivästyksen vuoksi velvollinen korvaamaan käyttämättä jääneen hotelliyön vahingonkorvauksena matkustajille.

Nyt käsitellyssä tapauksessa eroavaisuutta löytyi kuitenkin lennon viivästymisen ostalta. Siinä missä täysistuntoratkaisussa lento viivästyi noin vuorokauden, nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa viivästymisen ajallinen kesto on ollut 31 minuuttia.

Toisessa täysistuntoratkaisussaan lautakunta on todennut että pääkaupunkiseudun lähiliikennettä hallinnoiva HSL on antanut pysäkkiaikataulunsa arvionvaraisena. Siksi lautakunta katsoi, ettei kuluttaja voi yksin tällä perusteella edellyttää täysin aikataulun mukaisesti kulkevaa bussiliikennettä ja palvelua, vaan kuluttajan pitäisi varautua vähäisiin aikataulupoikkeamiin. Lautakunta katsoi täysistuntoratkaisussaan, että aikataulupoikkeama oli merkittävä, kun se oli yli 30 minuuttia.

Nyt käsitellyssä tapauksessa lento viivästyi 31 minuuttia. On riidatonta, että matkustajat olisivat ehtineet junaan, jos lento olisi saapunut lentokentälle aikataulun mukaisesti.

Lautakunta kuitenkin katsoo, että lähiliikenteen tavoin myös lentomatkustajien pitäisi varautua poikkeamiin aikataulussa. Lähtökohtaisesti lentoliikenteessä on varauduttava jonkin verran pidempään viivästymiseen kuin lähiliikenteessä, eikä 31 minuuttia ole vielä merkittävää.

Niinpä lautakunta katosi, ettei lentoyhtiö ole velvollinen korvaamaan junalippujen muutoskuluja. Matkustajat vaativat myös 1,70 euron puhelinkulua, mutta eivät esittäneet asiasta mitään näyttöä, eikä lautakunta ottanut vaatimukseen kantaa tai suosittanut korvausta.

Päätös oli yksimielinen. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

Katso myös: Voiko pilalle menneestä lomasta saada korvauksia?

8:32 Haastattelussa muun muassa toimittaja Sari Korpela, jonka lomalla maastopalo alkoi roihuta. Saako lomasta korvauksia? Sen kertoo kuluttajariitalautakunnan päätoiminen puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta