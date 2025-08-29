Tappara: Uusi toimitusjohtaja

Ari Penttilä on jääkiekon SM-liigassa pelaavan Tapparan uusi toimitusjohtaja, tamperelaisseura tiedottaa.

Vuonna 1976 syntyneellä Penttilällä on vahva Tappara-tausta, sillä hän on pelannut seuran junioreissa ja ollut Tamhockey Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi hänen isänsä Esko Penttilä oli yksi Tamhockeyn perustajaosakkaista.

Penttilä seuraa tehtävässä Mika Aroa, joka ehti toimia pestissä tammikuusta 2020 lähtien. Penttilä on toiminut Matkapojat Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2004.

– Tappara on suomalaisessa urheilussa arvostettu ja hyvin tunnettu brändi – yksi merkittävimmistä. Tapparalla on upea intohimoinen yhteisö ja ammattimainen organisaatio, Ari Penttilä toteaa seuran tiedotteessa.

Tamhockey Oy:n hallituksen puheenjohtajan Lasse Ahon mukaan Penttilä tuntee Tapparan arvot ja toimintakulttuurin syvällisesti.

– Hänen johtamiskokemuksensa ja strateginen näkemyksensä ovat juuri sitä, mitä Tamhockey Oy tarvitsee seuraavassa kehitysvaiheessa, Aho linjaa.

Tappara on ollut SM-liigan ehdoton huippuseura yhtäjaksoisesti yli vuosikymmenen ajan, mistä kertovat viisi mestaruutta ja neljä hopeasijaa keväästä 2013 lähtien. Viime kaudella se taipui puolivälierissä Ilvekselle.