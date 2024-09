Karri Kiven rooli kasvaa merkittävästi – linjaa heti: "Täytyy uskaltaa sanoa"

– Kun seuraa jääkiekkoa koko ajan ja isolla mielenkiinnolla, on mahtavaa liittyä intohimoiseen MTV:n porukkaan, Kivi tunnelmoi.

Kivi on toiminut aiemmin Liiga-lähetysten asiantuntijana. Hän jatkaa tutussa tehtävässä myös alkavalla kaudella.

Kokenut luotsi on innoissaan kasvavasta roolistaan. Hän tekee heti kärkeen jämäkän lupauksen tulevista linjauksistaan.

– Kun on tähän työhön lähtenyt, niin silloin täytyy uskaltaa myös sanoa. Haluan olla puheideni takana. En lauo mitään, mitä en voisi sanoa jollekin kasvotusten. Siitä en lipsu, Kivi paaluttaa.

Kivi on työskennellyt päävalmentajan urallaan SM-liigassa Ässien ja Ilveksen peräsimessä. Kevät 2013 päättyi Porissa unohtumattomaan Suomen mestaruuteen. Lisäksi hän on valmentanut seurajoukkueissa KHL:ssä ja viimeisimpänä Slovakiassa. Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen Kivi piiskasi maailmanmestariksi tammikuussa 2014.

Kivi on paneutunut alkavaan Liiga-kauteen jo useamman viikon ajan.

– Suurimman osan (joukkueista) tässä on ehtinyt jo näkemään. Keskiviikkona olin Jyväskylässä ja tänään Hämeenlinnassa. Haluan saada hyvän kokonaiskuvan. Yleensä katson yhden pelin ja parit harjoitukset. Ne kertovat jo heti etenkin valmentajan ajattelutavasta, Kivi sanoo.

"Sitä ei unohda ikinä"

Kivellä on takanaan myös komea ura pelaajana. Tampereella kiekko-oppinsa saanut puolustaja operoi SM-liigassa kaikkiaan 429 ottelua Ilveksen, TPS:n, Ässien ja Kärppien takalinjoilla.

– Ihmisten mielissä se on yllätysmestaruus. Kausi oli vuoristorataa, mutta Ässillä oli pohjalla kolme yli 100 pisteen runkosarjaa. Sellaista ei ollut kuin Kärppien ja JYPin huippujengeillä. Siellä oli tahtotila ja tekeminen kohdallaan jo pidempään, Kivi muistelee kultaista vuotta.

– Se sunnuntai, kun urheilupomo ilmoitti, että homma on tässä, niin sitten kun ajelin hallille ja yksin kopissa keräsin kamoja, niin siinä oli kyllä yksinäinen ja tyhjä olo. Jotkut haluavat varmaan keskustella, mutta itse oli kyllä sellainen olo, ettei halua nähdä ketään. Se tavaroiden hakeminen tyhjästä kopista on kyllä karmea hetki, Kivi muistelee.

"Olivat varanneet torinkin"

Elmeri Elo / All Over Press

– Ruotsilla oli kyllä hurja ryhmä. Ne olivat varanneet torinkin. Aftonbladet ja Expressen olivat jo käyneet pelaajien lapsuudet läpi, että miten sieltä on tultu MM-kultaan. Ne lehdet ovat edelleen itsellä tallessa, Kivi naurahtaa.

– Se matka on ollut urani paras. Toukokuussa kun projekti alkoi, niin siihen ehti mahtua sopivasti vastoinkäymisiä.

Jääkiekon SM-liiga on uuden edessä. Sarja on kasvanut 16 joukkueen kokoon Kiekko-Espoon sisääntulon myötä. Samalla karsinnat palautettiin takaisin. Mestiksestä on siis mahdollista nousta pelaamalla Liigaan.