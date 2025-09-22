Kärpät joutuu maalivahtikaupoille. Kotimaisista kassareista on tämän hetken tiedon perusteella tarjolla parikin tuttua nimeä. Vapaana on myös hiljattain työnhakuilmoituksen jättänyt kultaleijona.

Oululaisten kärkihankinta Niklas Rubin on sivussa arviolta vajaat pari kuukautta. Seura kertoi maanantaina, että nuorelle Visa Vedenpäälle etsitään nyt aisaparia.

Jo heti kauden ensimmäisissä otteluissa edistyneitä tilastoja kurittanut Rubin on lähes mahdoton korvattava. Stunttimies on kuitenkin löydettävä.

Kenelle urheilujohtaja Kimmo Kapanen soittaa?

Liigassa viime kaudella pelanneista kotimaisista maalivahdeista vapaana ovat edelleen Veini Vehviläinen ja Tomi Karhunen. Kummallakin on vahva kärppätausta. Kaksikon trendi on tosin ollut viime vuosina laskeva.

Veini Vehviläinen.Tomi Natri /All Over Press

Vehviläinen voitti Kärpissä Suomen mestaruuden keväällä 2018. Hänet valittiin tuolloin myös sarjan parhaaksi maalivahdiksi.

Vehviläinen, 28, aloitti viime kauden JYPissä, mutta jäi Oskari Salmisen jalkoihin, purki sopimuksensa ja siirtyi TPS:ään. Hän torjui sesongin aikana kaikkiaan 25 ottelua ja otti kiekkoa kiinni heikolla 85,21-prosentin varmuudella.

35-vuotias Karhunen edusti Kärppiä vielä viime kaudella. Hänkin joutui syrjäytetyksi, kun italialainen Damian Clara kantoi loppukaudesta päävastuun. Karhunen torjui Kärpissä 35 peliä 88,12-prosenttisesti. Oululaisten kausi oli vaisu, se päättyi runkosarjaan.

Karhusellakin on kultaista taustaa Oulusta. Hän voitti joukkueessa Suomen mestaruuden kahdesti reilut 10 vuotta sitten.

Viime kauden liigavahdeista vapaana ovat vielä myös pohjoisamerikkalaiset Antoine Bibeau ja John Lethemon, sekä ruotsalainen Olof Lindbom.

Kärppien kolmas varteenotettava kotimainen vaihtoehto voisi olla Leijonien MM-kultavahti ja olympiavoittaja Jussi Olkinuora.

34-vuotias konkari kertoi viime viikolla riitaista lähdöstään ex-seurastaan Frankfurtista. Samassa yhteydessä Olkinuora julkaisi työnhakuilmoituksen Instagram-tilillään.

– PS. Etsin uutta seuraa. Minusta on juuri tullut vapaa pelaaja, hän päätti julkaisunsa.

Olkinuora pelasi DEL-liigan alakertaan kuuluvassa Frankfurtissa viime vuonna 25 ottelua ja voitti niistä vain seitsemän. Hänen torjuntaprosenttinsa oli 89,8.

Kotimaisten esimerkkien lisäksi Kärpät voi hyvinkin turvautua myös kansainväliseen markkinaan. Tuoreella urheilujohtajalla Kapasella on takanaan pesti SHL:ssä, joten kontaktit Ruotsin suuntaan ovat myös yksi varteenotettava vaihtoehto.